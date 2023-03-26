Homem aproveita churrasco em família para abusar de criança no ES

Um homem de 31 anos foi preso, neste domingo (26), suspeito de estuprar uma criança de 6 anos durante uma festa em Vila Velha . De acordo com o relato da irmã da menina, que presenciou a cena, o abusador aproveitou o momento em que a família estava curtindo o churrasco e as garotas estavam dormindo para cometer o crime.

A mãe das meninas conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta. Ela disse que a família organizou um churrasco na noite de sábado (25). Parentes foram convidando outras pessoas e no final havia gente na casa que ela não conhecia.

Em um dado momento, as filhas de 6 e 7 anos foram dormir. Como tinha muita gente na festa, a dona da casa espalhou alguns colchões pelos cômodos. As meninas deitaram na sala.

"Durante o churrasco, minhas duas filhas foram dormir. Uma delas acordou e viu o que ele estava fazendo com a irmã, estava tirando a roupa e abusando dela, e a outra ficou assistindo. Só de manhã é que minha filha mais velha veio me relatar o fato que tinha acontecido com a irmã, e aí fiquei cega e fui para cima dele", disse a vendedora, de 27 anos.

A mãe não será identificada, assim como o bairro onde o crime aconteceu, para preservar a identidade da vítima, que é menor de idade.

A mãe e outros parentes partiram para cima do homem, que, assim como a maioria dos convidados, tinham dormido na casa. A polícia foi acionada e ele foi levado para a delegacia, onde acabou autuado por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

A menina de 6 anos iria passar por exames de corpo de delito. Traumatizada, ela não consegue nem dizer o que aconteceu. "Só sei o que minha filha (mais velha) viu e presenciou. A outra mesmo não consegue nem falar", desabafou a mãe.

Muito abalada, a vendedora espera por justiça. "Estava todo mundo no churrasco, feliz, em família, e estava acontecendo esse fato que a gente não imaginava. Como pode um adulto fazer isso com uma criança que não tem defesa? Estou aguardando uma resposta e justiça."