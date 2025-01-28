Polícia Civil prendeu, na última quinta-feira (23), Fabrício Vieira Coelho, conhecido no mundo do crime como César, de 29 anos. Ele foi detido em um prédio de luxo no bairro Itaparica, município de Vila Velha , com carro de alto padrão, celulares, impressora para gravação e cortes a laser e um computador.

Fabrício é apontado pela polícia como um dos maiores adulteradores de veículos roubados na Grande Vitória e era procurado desde o ano passado, mas mudou de endereço diversas vezes para despistar os policiais, segundo as investigações.

A operação que culminou na prisão de Fabrício começou em abril de 2024, quando a polícia tomou conhecimento de um carro totalmente adulterado.

“A gente realizou uma vistoria, em um veículo automotor do tipo Amarok e o veículo estava totalmente adulterado. Depois dessa vistoria e após levantamento de serviço de inteligência, nós iniciamos a operação para combater essa adulteração e chegamos no nome do Fabrício Vieira”, explicou o titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes.

Your browser does not support the audio element. Homem apontado como um dos maiores adulteradores de veículos da Grande Vitória é preso

A Polícia Civil representou pelo mandado de busca e apreensão na residência do Fabrício, no município de Serra. No mês de maio de 2024, deflagrou a primeira fase da “Operação Adulteration”.

Nas buscas, a polícia apreendeu uma motocicleta com sinais de adulteração, aparelhos eletrônicos, placas de veículos automotores, maquinários, papéis e pistolas de pintura, que eram utilizados para adulterar veículos automotores e falsificar documentos públicos, como Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Carteiras de Identidade. Na ocasião, Fabrício conseguiu fugir.

"O Fabrício, ele além de adulterar os veículos automotores, ele também falsificava CNH, documentos de identidade, licenciamento de veículos, inclusive enviando para outros estados. Ele possui diversos arquivos separados, onde ele fazia essa falsificação diversificada, além de adulterar os veículos automotores" Luiz Gustavo Ximenes - Delegado

Após ser preso na última quinta-feira, a polícia ofereceu um termo de colaboração para que ele pudesse dar algumas informações de outros indivíduos da organização criminosa, o que ele negou fazer.

Polícia Civil prende principal adulterador de veículos da Grande Vitória

“Essa cadeia sucessória começa com furto e roubo de veículos, passa para o receptador e no final vai para o adulterador para colocar os veículos em circulação. Se a gente conseguir quebrar essa estrutura da adulteração, o receptador não tem como mandar para o adulterador e o autor do furto e roubo não tem como mandar para o receptor. Então foi uma operação exitosa”, concluiu o titular da DFRV.

Fabricio vai responder por receptação, adulteração veicular, falsificação de documentos públicos e associação criminosa. A polícia ainda procura por mais envolvidos nesse tipo de crime.