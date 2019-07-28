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Balançando a filha

Homem ameaça bebê feita de refém com faca, diz moradora; vídeo

Ajudante de pedreiro mantém a própria filha, de dois meses de idade, em cárcere desde a 1h da madrugada deste domingo (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2019 às 19:44

Publicado em 28 de Julho de 2019 às 19:44

De relance é possível ver o pai com a criança no colo enquanto a nina. Um ajudante de pedreiro fez a filha, de 2 meses, refém no bairro Resistência, em Vitória Crédito: Gustavo Cheluje
Um ajudante de pedreiro, identificado como Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, mantém a própria filha, de dois meses de idade, em cárcere privado na casa em que eles vivem, em Resistência, bairro de Vitória, desde a 1h da madrugada deste domingo (28). Moradores que têm visão para alguns cômodos da residência, dizem que o suspeito nina a bebê com uma faca na mão e chega até a ameaçá-la com a arma em alguns momentos. 
> Drone e atiradores cercam casa com homem que faz bebê de refém
Em vídeo (veja abaixo), flagrado pela reportagem do Gazeta Online, é possível perceber que pai nina a criança com movimentos bruscos, mas não é possível ver se há realmente um faca na mão do homem.
> Vídeo mostra homem dando banho em bebê durante cárcere em Vitória
Em entrevista, uma moradora, que prefere não ser identificada, afirma que muitas pessoas estão acompanhando o caso e o viram apontar uma faca para a criança, que permanece no colo dele.
> Ajudante de pedreiro faz filha de dois meses refém em Vitória
"Ele olha pra cá (para os vizinhos) e ameaça esfaquear, ele faz gestos com a mão. Eu não acho que ele seja capaz de matar, mas como ele já fez o ato dele (o sequestro), não está com disposição de se entregar. Eu não sei porque ele está fazendo isso", conta a vizinha.
Além de observarem a situação, os moradores estão revoltados com o caso e ameaçam o acusado de linchamento caso ele não seja preso ou volte ao bairro.
VÍDEO | Homem balança bebê feita de refém com faca
NEGOCIAÇÕES 
Às 17h18, as informações sobre a negociação dão conta de que o homem começou a dialogar mais com a Polícia Militar, mas ainda há muita resistência e nenhum sinal de que ele queira se entregar. A PM intensifica o trabalho de negociação.
Segundo a reportagem apurou, o ajudante de pedreiro já afirmou à polícia que é evangélico e diz conhecer a palavra de Deus. Os negociadores da polícia devem utilizar argumentos relacionado ao assunto para tentar fazê-lo se entregar.
(Com informações de Gustavo Cheluje)

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