Homem ameaça bebê feita de refém com faca, diz moradora; vídeo

Um ajudante de pedreiro, identificado como Adilcimar Ribeiro dos Santos, de 42 anos, mantém a própria filha, de dois meses de idade, em cárcere privado na casa em que eles vivem, em Resistência, bairro de Vitória, desde a 1h da madrugada deste domingo (28). Moradores que têm visão para alguns cômodos da residência, dizem que o suspeito nina a bebê com uma faca na mão e chega até a ameaçá-la com a arma em alguns momentos.
Em vídeo (veja abaixo), flagrado pela reportagem do Gazeta Online, é possível perceber que pai nina a criança com movimentos bruscos, mas não é possível ver se há realmente um faca na mão do homem.
Em entrevista, uma moradora, que prefere não ser identificada, afirma que muitas pessoas estão acompanhando o caso e o viram apontar uma faca para a criança, que permanece no colo dele.
"Ele olha pra cá (para os vizinhos) e ameaça esfaquear, ele faz gestos com a mão. Eu não acho que ele seja capaz de matar, mas como ele já fez o ato dele (o sequestro), não está com disposição de se entregar. Eu não sei porque ele está fazendo isso", conta a vizinha.
Além de observarem a situação, os moradores estão revoltados com o caso e ameaçam o acusado de linchamento caso ele não seja preso ou volte ao bairro.
VÍDEO | Homem balança bebê feita de refém com faca
NEGOCIAÇÕES
Às 17h18, as informações sobre a negociação dão conta de que o homem começou a dialogar mais com a Polícia Militar, mas ainda há muita resistência e nenhum sinal de que ele queira se entregar. A PM intensifica o trabalho de negociação.
Segundo a reportagem apurou, o ajudante de pedreiro já afirmou à polícia que é evangélico e diz conhecer a palavra de Deus. Os negociadores da polícia devem utilizar argumentos relacionado ao assunto para tentar fazê-lo se entregar.
Segundo a reportagem apurou, o ajudante de pedreiro já afirmou à polícia que é evangélico e diz conhecer a palavra de Deus. Os negociadores da polícia devem utilizar argumentos relacionado ao assunto para tentar fazê-lo se entregar.
(Com informações de Gustavo Cheluje)