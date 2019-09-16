Em Vila Velha

Golpistas armam esquema de fraude em banco com 0800 falso no ES

Criminosos colaram adesivos dentro dos leitores dos cartões e mudaram o 0800 que fica disponível para os clientes pedirem ajuda

16 set 2019 às 04:21

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 04:21

Criminosos armam esquema de fraude em agência bancária de Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Criminosos montaram um esquema de fraude em caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, em Vila Velha. A situação foi percebida pelos clientes que foram ao local neste domingo (15).
Os bandidos colaram adesivos dentro dos leitores dos cartões. Como o cartão não entrava na máquina por causa dos adesivos, aparecia uma mensagem para o cliente avisando que deu erro. Um cliente tentou usar a máquina, percebeu e acionou a Guarda Municipal de Vila Velha.
No único caixa eletrônico da agência que estava funcionando, foi deixada uma mensagem com um número 0800 falso para que o cliente ligasse em caso de problemas.
"Segundo ele, havia mais duas pessoas na agência. Após o cartão dele ficar preso no caixa, eles ofereceram ajuda e informaram um número 0800 que averiguamos que não é do Banco do Brasil. O cliente fez a ligação, passou todos os dados que foram perguntados a ele, inclusive a senha", contou o agente Mendes, da Guarda Municipal. 
0 0800, na verdade, não era do Banco e era utilizado para pedir informações do cartão do cliente.O cliente, alertado por um parente, conseguiu bloquear o cartão. A Guarda Municipal acionou o Banco do Brasil, mas a agência continuou funcionando. 
A assessoria do Banco do Brasil foi procurada pela TV Gazeta, mas não se pronunciou até o momento.

