Golpistas armam esquema de fraude em banco com 0800 falso no ES

Criminosos montaram um esquema de fraude em caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil, em Vila Velha. A situação foi percebida pelos clientes que foram ao local neste domingo (15).
Os bandidos colaram adesivos dentro dos leitores dos cartões. Como o cartão não entrava na máquina por causa dos adesivos, aparecia uma mensagem para o cliente avisando que deu erro. Um cliente tentou usar a máquina, percebeu e acionou a Guarda Municipal de Vila Velha.
No único caixa eletrônico da agência que estava funcionando, foi deixada uma mensagem com um número 0800 falso para que o cliente ligasse em caso de problemas.
"Segundo ele, havia mais duas pessoas na agência. Após o cartão dele ficar preso no caixa, eles ofereceram ajuda e informaram um número 0800 que averiguamos que não é do Banco do Brasil. O cliente fez a ligação, passou todos os dados que foram perguntados a ele, inclusive a senha", contou o agente Mendes, da Guarda Municipal.
0 0800, na verdade, não era do Banco e era utilizado para pedir informações do cartão do cliente.O cliente, alertado por um parente, conseguiu bloquear o cartão. A Guarda Municipal acionou o Banco do Brasil, mas a agência continuou funcionando.
A assessoria do Banco do Brasil foi procurada pela TV Gazeta, mas não se pronunciou até o momento.