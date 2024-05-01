Funcionário é preso por usar máquina de cartão própria para receber de clientes

Parte do bairro Tabuazeiro, em Vitória, região onde funcionário foi preso por estelionato Crédito: Luciney Araújo

O funcionário de uma lanchonete em Tabuazeiro, Vitória , foi preso após ser flagrado usando uma maquininha pessoal de cartão para receber o pagamento dos clientes nas entregas. Só na última terça-feira (30), o prejuízo para o dono do estabelecimento foi de pelo menos R$ 500.

O esquema foi descoberto na noite de terça-feira. O dono do estabelecimento chamou a Polícia Militar e contou que estava desconfiando havia algum tempo do funcionário que, ao invés de receber os valores das vendas pela máquina de cartão da empresa, estaria usando outra máquina.

Questionado pelos militares, o funcionário confessou tudo e disse que a máquina usada por ele estava dentro da bolsa de entregas. Os policiais pediram o aparelho, para somar quanto havia sido furtado da loja.

Neste momento, de acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, de 38 anos, jogou a maquininha com toda a força na direção de um dos policiais, na intenção de fugir, mas o aparelho caiu no chão e foi danificado. O funcionário foi contido.

Ainda segundo o relato dos policiais, a máquina usada pelo suspeito estava em nome de outra pessoa. Na bolsa de entrega dele havia uma faca e comprovantes de pagamento que totalizavam R$ 14 mil.