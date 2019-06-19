Fotógrafo do Espírito Santo é detido na Venezuela

Gabriel de Rezende foi detido na Venezuela Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O fotógrafo capixaba Gabriel de Rezende Tavares Ferreira, de 27 anos, foi detido na última segunda-feira (17), junto com outros dois fotógrafos brasileiros, na cidade venezuelana de Santa Elena de Uiarén, após cruzarem a fronteira do Brasil com a Venezuela, informou nesta terça-feira a Comissão de Relações Fronteiriças da Assembleia Legislativa de Roraima. Segundo informações, eles foram presos por agentes da Guarda Nacional venezuelana sob a alegação de que estariam espionando. Eles estavam usando um drone para fazer imagens sobre a crise na fronteira, aparentemente sobre uma área de segurança.

Luan José Soares, Diego da Silva Veras — ambos de Boa Vista, em Roraima — e Gabriel trabalhavam como freelancer, eles tiveram suas câmeras, lentes e outros equipamentos apreendidos, além do drone. Eles foram levados para um quartel em Santa Elena.

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Os fotógrafos foram encaminhados para o quartel da Guarda Nacional Boliviana (GNB), e foram soltos nesta terça-feira (18), segundo a Comissão de Relações Fronteiriças da Assembleia Legislativa de Roraima informou ao Gazeta Online.

A Comissão da Assembleia informou o Ministério das Relações Exteriores, o Consulado do Brasil na Venezuela, o Exército Brasileiro, através da Operação Acolhida, e o Consulado da Venezuela em Roraima sobre o caso e pediu providências para que os fotógrafos regressem ao Brasil.