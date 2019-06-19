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Prisão

Fotógrafo do Espírito Santo é detido na Venezuela

A prisão foi motivada após ele e mais dois fotógrafos usarem um drone para fazer imagens, sobre a crise na fronteira, aparentemente em uma área de segurança

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 22:32

Publicado em 

18 jun 2019 às 22:32
Gabriel de Rezende foi detido na Venezuela Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O fotógrafo capixaba Gabriel de Rezende Tavares Ferreira, de 27 anos, foi detido na última segunda-feira (17), junto com outros dois fotógrafos brasileiros, na cidade venezuelana de Santa Elena de Uiarén, após cruzarem a fronteira do Brasil com a Venezuela, informou nesta terça-feira a Comissão de Relações Fronteiriças da Assembleia Legislativa de Roraima. Segundo informações, eles foram presos por agentes da Guarda Nacional venezuelana sob a alegação de que estariam espionando. Eles estavam usando um drone para fazer imagens sobre a crise na fronteira, aparentemente sobre uma área de segurança.
> Agente da Guarda Municipal é detido com sinais de embriaguez em Vitória 
Luan José Soares, Diego da Silva Veras — ambos de Boa Vista, em Roraima — e Gabriel trabalhavam como freelancer, eles tiveram suas câmeras, lentes e outros equipamentos apreendidos, além do drone. Eles foram levados para um quartel em Santa Elena.
Fotógrafo do Espírito Santo é detido na Venezuela
Os fotógrafos foram encaminhados para o quartel da Guarda Nacional Boliviana (GNB), e foram soltos nesta terça-feira (18), segundo a Comissão de Relações Fronteiriças da Assembleia Legislativa de Roraima informou ao Gazeta Online.
A Comissão da Assembleia informou o Ministério das Relações Exteriores, o Consulado do Brasil na Venezuela, o Exército Brasileiro, através da Operação Acolhida, e o Consulado da Venezuela em Roraima sobre o caso e pediu providências para que os fotógrafos regressem ao Brasil.
Familiares de Gabriel informaram que ele entrou em contato com a família para dizer que estava bem e que se encontrava no consulado para retornar ao Brasil. Ele iria primeiro para Boa Vista, em Roraima, com os outros dois fotógrafos. A previsão é que ele chegue ao Estado até quinta-feira (20).
> Motorista é preso após provocar acidente em Linhares

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