Foragido da Justiça se envolve em acidente e acaba preso em Colatina

Um acidente emacabou em prisão. Nesta segunda-feira (25), um caminhão tombou na ES-248 com três pessoas dentro. Entre elas, estava o auxiliar de motorista Felipe dos Santos Ferreira, de 23 anos. Com ferimentos leves, ele recusou ser socorrido pela ambulância e levantou suspeita dos policiais pela atitude – tomada por ser considerado foragido da Justiça.