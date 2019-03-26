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Noroeste

Foragido da Justiça se envolve em acidente e acaba preso em Colatina

Auxiliar de motorista levantou suspeitas ao recusar atendimento da ambulância

Publicado em 25 de Março de 2019 às 21:32

Publicado em 

25 mar 2019 às 21:32
Caminhão tomba na alça da ES-248 que dá acesso à ES-259, na altura da Segunda Ponte, em Colatina Crédito: Larissa Avilez
Um acidente em Colatina acabou em prisão. Nesta segunda-feira (25), um caminhão tombou na ES-248 com três pessoas dentro. Entre elas, estava o auxiliar de motorista Felipe dos Santos Ferreira, de 23 anos. Com ferimentos leves, ele recusou ser socorrido pela ambulância e levantou suspeita dos policiais pela atitude – tomada por ser considerado foragido da Justiça.
“A viatura chegou e ele estava sentado no meio-fio. Em certo momento, ele começou a pedir ajuda a um condutor que passava pela rodovia para tentar retornar à empresa, o que gerou estranhamento na guarnição”, explicou o Soldado Colen, que conduziu a ocorrência e auxiliou no atendimento ao acidente.
A detenção aconteceu após a Polícia Militar consultar o sistema e averiguar um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, desde junho do ano passado, expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, na região da Grande Vitória. A suspeita é de que ele tenha cometido um homicídio duplamente qualificado.
Já sob responsabilidade da PM, ele confessou ter ficado detido, apenas, por tráfico de drogas. Em nota, a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) informou que Felipe dos Santos Ferreira esteve no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Vila Velha, exatamente por tal crime, entre junho e outubro de 2012, quando foi liberado por decisão judicial.
O ACIDENTE
O caminhão tombou por volta das 12h30 na alça de acesso da ES 248, já praticamente na entrada da ES-259, na altura da Ponte Sério Ceotto (Segunda Ponte). O motorista teria perdido o controle do veículo ao tentar fechar a porta, que se abriu por alguma falha, durante o trajeto. Na curva, o caminhão subiu no canteiro e tombou em seguida.

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