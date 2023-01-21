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Riviera da Barra

Foragido após 'saidinha' mostra CNH falsa e acaba preso em Vila Velha

Criminoso de 30 anos achou que enganaria os agentes durante abordagem nesta sexta-feira (20), mas a farsa foi descoberta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jan 2023 às 14:05

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 14:05

Um homem de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, tentou enganar a polícia mostrando uma carteira de habilitação falsa nesta sexta-feira (20), em Riviera da Barra, Vila Velha. Ele estava foragido desde que teve benefício de saída temporária do presídio, em 2022.
A ação foi realizada pela Guarda Municipal de Vila Velha e por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Segundo a prefeitura, o criminoso responde por tráfico de drogas, receptação e documento falso.
A CNH que ele mostrou, com dados falsos, era do Rio de Janeiro. O fugitivo foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e encaminhado ao presídio.

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