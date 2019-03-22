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Vila Velha

Filho de prefeito de Vila Velha é assaltado no Morro do Moreno

O rapaz, que tem 19 anos, estava acompanhado de outra jovem; eles contaram para a Polícia Civil que esconderam seus celulares na mata ao perceberem a chegada dos suspeitos

Publicado em 

22 mar 2019 às 00:41

Publicado em 22 de Março de 2019 às 00:41

Pessoas fazendo trilha no Morro do Moreno, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira - GZ
Dois jovens foram assaltados na tarde desta quinta-feira (21) enquanto faziam uma trilha no Morro do Moreno, Praia da Costa, em Vila Velha. O rapaz, um jovem de 19 anos, é filho do atual prefeito do município, Max Filho. A idade e identificação da outra jovem não foram reveladas.
As vítimas contaram para a Policia Civil que, ao perceberem a chegada dos suspeitos, eles esconderam os celulares na mata. Os suspeitam viram a ação das vítimas e, ao se aproximarem, fizeram um movimento indicando que eles estavam armados. Após o assalto, as vítimas acionaram a Polícia Militar.
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O caso foi registrado na 2° Delegacia Regional de Vila Velha. Max Filho informou à reportagem do Gazeta Online que o filho passa bem.

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