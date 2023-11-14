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No Sul do ES

Família procura por estudante desaparecida após sair da escola em Castelo

De acordo com a família, a última vez que a adolescente foi vista foi na sexta-feira (10), quando foi para a escola e não retornou para casa
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

14 nov 2023 às 17:02

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 17:02

Atualização

16/11/2023 - 10:12
Segundo a família, a estudante foi encontrada na quarta-feira (15) e está bem, na casa de uma tia em Venda Nova do Imigrante. O nome dela foi retirado da matéria por esse motivo.
Uma adolescente de 13 anos desapareceu na última sexta-feira (10) após ir à escola e não retornar para casa, em Castelo, no Sul do Estado. Segundo uma tia da estudante, a jovem teria sido vista pegando um táxi em um município vizinho. A Polícia Civil investiga o caso.
Familiares receberam a informação que, após o desaparecimento, a adolescente foi vista pegando um táxi, na rodoviária de Cachoeiro de Itapemirim, com outra adolescente. Desde então, a família tenta contato por telefone sem sucesso.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo e não há detalhes que possam ser divulgados, no momento. A corporação ressalta que a população pode denunciar por meio do Disque-denúncia (181)

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