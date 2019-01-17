Falsa psiquiatra é presa atendendo paciente em Vitória

Uma mulher que se passava por psiquiatra, identificada como Danielle Vanessa Salles Macedo, de 42 anos, foi presa nesta quinta-feira (17) no bairro, em. Ela é suspeita de atuar como profissional e realizar atendimentos em casa.

De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (Defa), a operação foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima.

“Nós recebemos a informação de que a detida dizia ser psiquiatra e estaria realizando consultas em seu apartamento. Depois disso, os policiais apuraram junto aoque o código de registro utilizado pela suspeita nem pertencia a ela. Assim, eles foram ao local e a prenderam em flagrante enquanto a suspeita estaria realizando um atendimento”, explicou.

A delegada informou, ainda, que Danielle dizia ser chefe da psiquiatria de um hospital renomado de Vitória. Em depoimento, a falsa psiquiatra negou tudo, e disse que há oito meses estava fazendo um curso de psicanálise. "Nós juntamos diversas conversas de Whatsapp onde a detida se promovia como médica, com mestrado e doutorado na área. O que foi investigado que é tudo falso”, acrescentou Bremenkamp.