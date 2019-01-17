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Jardim Camburi

Falsa psiquiatra é presa atendendo paciente em Vitória

Danielle Vanessa Salles Macedo, de 42 anos, será indiciada por estelionato, falsidade ideológica e exercício irregular de profissão

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 20:27

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

17 jan 2019 às 20:27
Danielle será indiciada por estelionato, falsidade ideológica e exercício irregular de profissão Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma mulher que se passava por psiquiatra, identificada como Danielle Vanessa Salles Macedo, de 42 anos, foi presa nesta quinta-feira (17) no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Ela é suspeita de atuar como profissional e realizar atendimentos em casa.
De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Delegacia Especializada de Defraudações e Falsificações (Defa), a operação foi desencadeada a partir de uma denúncia anônima. 
“Nós recebemos a informação de que a detida dizia ser psiquiatra e estaria realizando consultas em seu apartamento. Depois disso, os policiais apuraram junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM) que o código de registro utilizado pela suspeita nem pertencia a ela. Assim, eles foram ao local e a prenderam em flagrante enquanto a suspeita estaria realizando um atendimento”, explicou.
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A delegada informou, ainda, que Danielle dizia ser chefe da psiquiatria de um hospital renomado de Vitória. Em depoimento, a falsa psiquiatra negou tudo, e disse que há oito meses estava fazendo um curso de psicanálise. "Nós juntamos diversas conversas de Whatsapp onde a detida se promovia como médica, com mestrado e doutorado na área. O que foi investigado que é tudo falso”, acrescentou Bremenkamp.
Danielle foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana (CTV) e será indiciada por estelionato, falsidade ideológica e exercício irregular de profissão.

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