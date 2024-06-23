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Com drogas e armas

Fabricante de submetralhadoras caseiras é preso em casa em Vila Velha

Guarda Municipal apreendeu com suspeito, de 39 anos, mais de 50 tabletes de maconha e duas submetralhadoras, além de informações sobre venda de drogas; caso ocorreu em Rio Marinho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2024 às 15:22

Publicado em 23 de Junho de 2024 às 15:22

Homem é preso por produzir armas caseiras dentro de casa em Vila Velha
Homem é preso por produzir armas caseiras dentro de casa em Vila Velha Crédito: Guarda de Vila Velha
Um homem de 39 anos foi preso por fabricar armas dentro de casa, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, e vender. Com o suspeito foram apreendidas duas submetralhadoras e mais de 50 tabletes de maconha. O suspeito estava no portão da residência segurando uma embalagem da droga quando agentes da Guarda Municipal chegaram ao local na tarde de sábado (23), conforme boletim de ocorrência confeccionado pela corporação.
Ainda segundo o registro da Guarda, o suspeito confessou aos agentes que escondia produtos ilegais dentro de casa, onde foram encontrados embaixo de um colchão: uma submetralhadora de pronto emprego com carregador, três cartuchos intactos, uma submetralhadora em processo de construção e montagem e produtos para mais produção de armas.
No quarto do homem também foi achada uma caixa contendo grande quantidade de material para embalo de entorpecentes. Os produtos para embalagem continham, de acordo com o boletim, informações de venda de porções de drogas do bairro Guaranhuns, também localizada na cidade canela-verde. Em outro cômodo, a Guarda encontrou 30 tabletes de maconha em um fundo falso ao lado do fogão.

Drogas escondidas no vizinho

Durante as buscas, a equipe recebeu informações que o homem escondia drogas no terreno ao lado da casa do suspeito e sem que os proprietários soubessem, conforme o registro dos agentes. O homem negou, mas na garagem do espaço estava uma caixa com diversos tabletes e unidades de entorpecentes, como haxixe e cocaína. 
Pelo tamanho do local, cães farejadores foram usados para a procura de material. Com ajuda dos animais, seis tabletes de maconha escondidos em uma máquina de lavar desativada.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vila Velha, e autuado em flagrante por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e comércio ilegal de arma de fogo, com aumento de pena devido ao concurso material de crimes. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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