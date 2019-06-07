Homem rouba carro em concessionária de Vitória, no ES Crédito: Lucinei Araújo | TV Gazeta

Um auxiliar de mecânica, de 20 anos, foi preso em uma perseguição policial na Curva do Saldanha, em Vitória , após furtar dois carros em duas situações diferentes na mesma concessionária localizada no bairro Horto. Jader Matheus, que é usuário de drogas, já foi funcionário do estabelecimento e acabou demitido por causa de atrasos e por mal comportamento.

Jader foi contratado em janeiro deste ano, em meados de fevereiro, foi dispensado. O gerente contou para a Polícia Civil que ele não era um funcionário ruim, mas as faltas, os atrasos e o mal comportamento acarretaram na demissão.

Your browser does not support the audio element. Ex-funcionário é preso após furtar carro duas vezes na mesma concessionária

Uma semana após ser dispensado pela loja, o rapaz pegou um carro de dentro da concessionária e fugiu. Ao verificarem as imagens de videomonitoramento, descobriram quem havia levado o automóvel. O veículo tinha rastreador e foi localizado posteriormente em um bairro da Serra.

No mesmo dia do furto, Jader tinha previsão de ir até a concessionária para receber a rescisão de contrato. Já sabendo que ele havia furtado o veículo, a Polícia Militar foi acionada e deteve o rapaz, que foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, mas foi liberado depois.

SEGUNDO CARRO LEVADO

O segundo caso aconteceu nesta quinta-feira (06), quando Jader Matheus entrou mais uma vez na loja, por volta das 11 horas da manhã, e levou um Onix Prata. A concessionária só deu falta do veículo por volta das 15 horas, quando mais uma vez verificou as imagens de videomonitoramento e perceberam quem havia levado o veículo.

Os dados da placa do veículo foram enviados imediatamente para a Guarda Municipal de Vitória, que inseriu a informação no cerco eletrônico, com as câmeras que ficam nas entradas da cidade e verificam automóveis com restrição de furto e roubo.

De madrugada, quando Jader voltava para a Capital, saindo de Cariacica, o veículo foi localizado e a Polícia Militar foi acionada, com o apoio da Guarda. Um cerco foi montado próximo da Segunda Ponte. Entretanto, Jader conseguiu escapar dirigindo em alta velocidade. A PM continuou a perseguição, até alcançar o auxiliar de mecânica na região da Curva do Saldanha, em Vitória.

Jovem que roubou carro trabalhava em oficina de concessionária, no ES Crédito: Lucinei Araújo | TV Gazeta

OUTROS CASOS

Jader foi levado novamente para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde espera para ser ouvido na manhã desta sexta-feira (07). De acordo com o gerente da concessionária, em contato com a polícia, Jader alegou que furtou os carros na concessionária por vingança, após ser demitido, mas não foram apenas duas vezes que Jader furtou automóveis.

Segundo o gerente, o auxiliar de mecânica já furtou o veículo de uma locadora. Além disso, há a suspeita dele ter furtado o carro do próprio pai, além do veículo do pai de uma amiga. De acordo com familiares, ele é usuário de drogas.