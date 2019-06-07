Um auxiliar de mecânica, de 20 anos, foi preso em uma perseguição policial na Curva do Saldanha, em Vitória, após furtar dois carros em duas situações diferentes na mesma concessionária localizada no bairro Horto. Jader Matheus, que é usuário de drogas, já foi funcionário do estabelecimento e acabou demitido por causa de atrasos e por mal comportamento.
Jader foi contratado em janeiro deste ano, em meados de fevereiro, foi dispensado. O gerente contou para a Polícia Civil que ele não era um funcionário ruim, mas as faltas, os atrasos e o mal comportamento acarretaram na demissão.
Ex-funcionário é preso após furtar carro duas vezes na mesma concessionária
Uma semana após ser dispensado pela loja, o rapaz pegou um carro de dentro da concessionária e fugiu. Ao verificarem as imagens de videomonitoramento, descobriram quem havia levado o automóvel. O veículo tinha rastreador e foi localizado posteriormente em um bairro da Serra.
No mesmo dia do furto, Jader tinha previsão de ir até a concessionária para receber a rescisão de contrato. Já sabendo que ele havia furtado o veículo, a Polícia Militar foi acionada e deteve o rapaz, que foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, mas foi liberado depois.
SEGUNDO CARRO LEVADO
O segundo caso aconteceu nesta quinta-feira (06), quando Jader Matheus entrou mais uma vez na loja, por volta das 11 horas da manhã, e levou um Onix Prata. A concessionária só deu falta do veículo por volta das 15 horas, quando mais uma vez verificou as imagens de videomonitoramento e perceberam quem havia levado o veículo.
Os dados da placa do veículo foram enviados imediatamente para a Guarda Municipal de Vitória, que inseriu a informação no cerco eletrônico, com as câmeras que ficam nas entradas da cidade e verificam automóveis com restrição de furto e roubo.
De madrugada, quando Jader voltava para a Capital, saindo de Cariacica, o veículo foi localizado e a Polícia Militar foi acionada, com o apoio da Guarda. Um cerco foi montado próximo da Segunda Ponte. Entretanto, Jader conseguiu escapar dirigindo em alta velocidade. A PM continuou a perseguição, até alcançar o auxiliar de mecânica na região da Curva do Saldanha, em Vitória.
OUTROS CASOS
Jader foi levado novamente para a 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde espera para ser ouvido na manhã desta sexta-feira (07). De acordo com o gerente da concessionária, em contato com a polícia, Jader alegou que furtou os carros na concessionária por vingança, após ser demitido, mas não foram apenas duas vezes que Jader furtou automóveis.
Segundo o gerente, o auxiliar de mecânica já furtou o veículo de uma locadora. Além disso, há a suspeita dele ter furtado o carro do próprio pai, além do veículo do pai de uma amiga. De acordo com familiares, ele é usuário de drogas.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta