Estudante é preso no ES ao receber droga 'Michael Douglas' pelos Correios

Mimoso do Sul, no Sul do Estado, por tráfico de drogas. Ele foi pego pela Polícia Civil depois de receber pelos Correios dois pacotes de drogas, popularmente por Michael Douglas (MD). Um estudante de educação física, de 28 anos, foi preso nesta segunda-feira (20) em, no Sul do Estado, por tráfico de drogas. Ele foi pego pela Polícia Civil depois de receber pelos Correios dois pacotes de drogas, popularmente por Michael Douglas (MD).

Polícia Civil recebeu informações do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) de Vitória que os Correios haviam identificado dois pacotes contendo a droga conhecida popularmente por Michael Douglas (MD). Segundo o delegado de Mimoso do Sul, Rômulo Carvalho, a prisão aconteceu depois que arecebeu informações do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) de Vitória que os Correios haviam identificado dois pacotes contendo a droga conhecida popularmente por Michael Douglas (MD).

Os pacotes tinham sido postados pelo mesmo remetente, no Estado de São Paulo, e havia outro pacote que havia sido encaminhado para Mimoso do Sul. Os policiais fizeram vigilância próximo à agência de Mimoso do Sul até que identificaram o destinatário da encomenda, que foi preso logo após receber a correspondência.

Na residência do universitário havia um tablete de maconha, oito micropontos de LSD e um comprimido de MDMA. O estudante foi levado para a delegacia de Mimoso do Sul onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.