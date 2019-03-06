ES tem menor índice de homicídios durante o carnaval desde 2001

carnaval, o Espírito Santo registrou o menor número de homicídios desde 2001, sendo contabilizados quinze homicídios entre as 18 horas da última sexta-feira (1), até as 6h desta quarta-feira (6). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), na tarde desta quarta-feira (6). Durante o período de, o Espírito Santo registrou o menor número de homicídios desde 2001, sendo contabilizados quinze homicídios entre as 18 horas da última sexta-feira (1), até as 6h desta quarta-feira (6). Os dados foram divulgados pela, na tarde desta quarta-feira (6).

De acordo com a Sesp, houve uma redução de 31% em relação ao ano passado, quando foram registrados 22 homicídios durante o feriadão. Na sexta-feira (1) e na segunda-feira (4) não foram contabilizados nenhum homicídio.

sendo duas em Vitória e Linhares, além de uma na Serra. Na Quarta de Cinzas, no período de 0h até as 6 horas, a Sesp registrou dois homicídios, sendo uma em Linhares e outra em São Mateus. Na terça-feira (5) de carnaval, outras cinco foram contabilizadas,e Linhares, além de uma na Serra. Na Quarta de Cinzas, no período de 0h até as 6 horas, a Sesp registrou dois homicídios, sendo uma em Linhares e outra em São Mateus.

os amigos Carlos Henrique Lima de Araújo, de 16 anos, e o auxiliar de serviços gerais Jessé Teodoro Chaves, de 25 anos, foram mortos a tiros durante a madrugada de terça, na Rua Wilson Toledo, no bairro São José. O adolescente foi atingido por por dez disparos. Já Jessé, com três. Na Capital,, na Rua Wilson Toledo, no bairro São José. O adolescente foi atingido por por dez disparos. Já Jessé, com três.

Segundo a secretaria, os números estão abaixo da média histórica do período de carnaval, quando são registrados cinco homicídios por dia.

Carlos Henrique Lima de Araújo, 16 anos, e o auxiliar de serviços gerais Jessé Teodoro Chaves, 25 anos, foram assassinados a tiros na terça-feira (5) Crédito: Bernardo Coutinho

FURTO E ROUBO

Nos demais tipos de incidentes durante no período de folia, a Sesp registrou 278 ocorrências de furto e roubo de celular e 148 a pessoa em via pública.

Ao total, foram registrados 124 ocorrências de furto e roubo a veículo e dez de bicicletas em todo o Estado. A Secretaria registrou ainda 142 incidentes de utilização de som automotivo. Nove pessoas morreram em acidentes de trânsito no período.