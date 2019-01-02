Equipamentos de som são apreendidos em Piúma

Quatro equipamentos de som automotivo foram apreendidos na tarde desta terça-feira (01) em Piúma, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, os aparelhos estavam em veículos parados em diferentes ruas do balneário e foram recolhidos para a sede da prefeitura.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, serão adotadas as mesmas medidas do ano passado quanto ao som automotivo. Até o momento foram apreendidos 14 equipamentos que ficarão na sede da prefeitura, na secretaria de Meio Ambiente. O prazo para retirada é de 30 dias. Caso não aconteça, os equipamentos recolhidos serão doados às instituições municipais.

Segundo a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Polícia Militar está atuando nas praias e ruas da cidade para cumprir a lei que trata da emissão de som ou ruído que cause incômodo, desassossego ou intranquilidade à população.

Os proprietários de carro de som automotivo, em casos de descumprimento da lei, poderão responder pelo crime de contravenção penal. O valor da infração varia de R$ 1 mil a R$ 10 mil. Para denunciar basta ligar para a Polícia Militar – 190 – ou através do número (28) 9 9918-2591.