Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Equipamentos de som são apreendidos em Piúma

No verão passado foram apreendidos mais de 110 equipamentos por conta do som alto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 jan 2019 às 18:56

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 18:56

Quatro equipamentos de som automotivo foram apreendidos na tarde desta terça-feira (01) em Piúma, Litoral Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, os aparelhos estavam em veículos parados em diferentes ruas do balneário e foram recolhidos para a sede da prefeitura. 
De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, serão adotadas as mesmas medidas do ano passado quanto ao som automotivo. Até o momento foram apreendidos 14 equipamentos que ficarão na sede da prefeitura, na secretaria de Meio Ambiente. O prazo para retirada é de 30 dias. Caso não aconteça, os equipamentos recolhidos serão doados às instituições municipais. 
Segundo a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente em parceria com a Polícia Militar está atuando nas praias e ruas da cidade para cumprir a lei que trata da emissão de som ou ruído que cause incômodo, desassossego ou intranquilidade à população.
Os proprietários de carro de som automotivo, em casos de descumprimento da lei, poderão responder pelo crime de contravenção penal. O valor da infração varia de R$ 1 mil a R$ 10 mil. Para denunciar basta ligar para a Polícia Militar – 190 – ou através do número (28) 9 9918-2591.
Ainda de acordo com o município, no verão passado foram apreendidos mais de 110 equipamentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Piúma
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Navio da Vale
ES vai receber primeiro navio transoceânico do mundo movido a etanol
Imagem BBC Brasil
Papa Leão 14 critica 'tiranos' que gastam bilhões em guerras, após ataque de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados