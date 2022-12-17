Entregador morre atropelado por motorista embriagado em Vila Velha

Entregador Izaildo Arcanjo da Silva, de 57 anos Crédito: Acervo familiar

O entregador Izaildo Arcanjo da Silva, de 57 anos, morreu atropelado por um motorista embriagado enquanto trabalhava no bairro Cobilândia, em Vila Velha , na manhã desta sexta-feira (16). A vítima fazia a última entrega do dia quando foi surpreendida.

De acordo com a TV Gazeta, Izaildo tinha acabado de fechar a carroceria do caminhão, que estava estacionado na Avenida Carlos Lindenberg, quando o condutor da Fiat Toro atropelou o entregador. Ele chegou a ser arremessado a uma distância de 30 metros.

A vítima morreu na hora. De acordo com testemunhas, o motorista fugiu sem prestar socorro. Um motociclista que viu a situação foi atrás do condutor, que acabou preso.

"Ele foi embora! Seguiu reto. Aí tinha um rapaz aqui de moto e foi atrás. O cara ali no chão, e a gente tinha acabado de falar com ele" Valdemir Costa - Zelador que presenciou o atropelamento

O motorista que, segundo a polícia, estava com sinais de embriaguez, foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor com influência de álcool e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O corpo de Izaildo foi enterrado na manhã deste sábado (17). "Espero que esse rapaz, não sei se ele tem família, mas se tiver, que a família coloque a mão na consciência e veja que ele precisa pagar por um crime que ele cometeu. Não vai trazer a vida do meu tio de volta, mas ele tem que ficar preso porque senão isso vai continuar acontecendo. Até quando?", declarou a técnica em enfermagem Silvana de Abreu.