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Suspeita de homicídio e suicídio

Empresário e esposa são encontrados mortos dentro de casa em Linhares

A suspeita é de que Alan Zanoteli, de 41 anos, tenha matado a esposa, Fernanda Ferreira Zanoteli, de 38 anos, e depois se matado

Publicado em 

31 jul 2019 às 11:15

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 11:15

Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Zanoteli foram encontrados mortos em casa Crédito: Reprodução/Facebook
Um crime bárbaro chocou moradores do bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (31). Um empresário e a esposa foram encontrados mortos dentro do quarto, em casa. A suspeita é de que Alan Zanoteli, de 41 anos, tenha matado a esposa, Fernanda Ferreira Zanoteli, de 38 anos, e depois se matado.
Ainda de acordo com a PM, em contato com a reportagem da TV Gazeta, os vizinhos contaram que a filha do casal de 18 anos estava em casa e ouviu o barulho dos tiros e chamou a polícia depois.
Quando chegaram ao local, os policiais precisaram arrombar a porta do quarto onde estava o casal. Alan e Fernanda já estavam mortos.
VIZINHOS SURPRESOS
Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Bacete Zanoteli foram encontrados mortos em casa Crédito: Reprodução/Facebook
Os vizinhos do casal estão surpresos com a situação e não sabem o que pode ter acontecido. A Polícia Civil foi acionada pela PM para investigar o caso e confirmou que a suspeita é de que o homem tenha matado a esposa e depois se matado.

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