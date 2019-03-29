Empresário é assassinado em Aracruz

Norte do Estado. José era empresário e foi ao local do crime verificar uma confusão entre um morador da região e um prestador de serviços. José Almeida Goulart, de 62 anos, foi morto com um golpe de foice na manhã desta quinta-feira (28), no interior de Grapuama, zona rural de Aracruz , no. José era empresário e foi ao local do crime verificar uma confusão entre um morador da região e um prestador de serviços.

Segundo informações da polícia, José Almeida era proprietário do loteamento onde o crime aconteceu. Ele havia ido ao local após uma confusão entre um prestador de serviço que estava instalando hidrômetros nas casas e lotes da região com um morador, apontado pela polícia como autor do homicídio. Ao chegar até a casa do suspeito, este já deixou a residência revoltado. José foi vítima de um golpe de foice na região da cabeça e morreu na hora.

O suspeito de cometer o crime fugiu a pé em direção a um matagal. A Polícia Militar fez buscas na região e utilizou até um drone para tentar localizar o assassino, mas não conseguiu.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

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