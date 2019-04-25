Empresário de Jaguaré é assassinado a tiros

Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e que até o momento nenhum suspeito do crime fora detido. A PC também solicitou a quem tenha qualquer informação sobre o caso, que a registre pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site