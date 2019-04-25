Empresário de Jaguaré é assassinado a tiros

Dono de uma empresa de granito em Jaguaré, Alessandro Freitas, de 44 anos, foi encontrado morto por volta das 17h desta quarta-feira (24), no lado norte da Estrada Vicinal, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O empresário estava caído de bruços no chão e sofreu sete perfurações por disparos de arma de fogo.
De acordo com informações da Polícia Civil, a alguns metros do local estava o carro dele, no qual foram encontrados R$ 2.430 em espécie, 42 dólares, 100 bolivianos e um cheque preenchido com valor de R$ 380. Além de documentos, um cordão de ouro, sete folhas de cheque em branco e um registro de arma de fogo.
O corpo de Alessandro foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O velório aconteceu na Câmara de Jaguaré, e o sepultamento ocorreu às 17 horas desta quinta-feira (25). O empresário era casado e tinha três filhos.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e que até o momento nenhum suspeito do crime fora detido. A PC também solicitou a quem tenha qualquer informação sobre o caso, que a registre pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br.