Empresário atirou em esposa e depois se matou em Linhares

Alan Zanoteli e Fernanda Ferreira Bacete Zanoteli foram encontrados mortos em casa Crédito: Reprodução/Facebook

Polícia Civil confirmou que o empresário Alan Zanoteli, de 41 anos, matou a esposa, Fernanda Ferreira Zanoteli, de 38 anos, e tirou a própria vida logo em seguida. Os dois foram encontrados mortos no quarto da casa onde moravam, no bairro Novo Horizonte, em Linhares, no Norte do Estado. Após uma perícia realizada durante a madrugada desta quarta-feira (31), aconfirmou que o empresário Alan Zanoteli, de 41 anos, matou a esposa, Fernanda Ferreira Zanoteli, de 38 anos, e tirou a própria vida logo em seguida., no bairro Novo Horizonte, em, nodo Estado.

“A princípio ficou constatado que se trata de um homicídio, seguido de um suicídio, provável crime passional, porém nenhuma motivação é descartada”, afirma a nota da Polícia Civil. A arma utilizada no crime, que aconteceu por volta da 1h30, foi recolhida para exame de balística.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

CRIME CHOCOU FAMÍLIA E VIZINHOS

A filha do casal, Pâmela Baceti Zanoteli, de 19 anos, estava em casa no momento em que tudo aconteceu e ouviu o barulho dos disparos. Ao bater na porta do quarto dos pais e não ouvir mais nada, ela ligou para parentes e entrou em desespero. Vizinhos, então, foram à casa ver o que estava ocorrendo.

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