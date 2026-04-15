Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia

Doméstica é presa em flagrante por furto em residência na Mata da Praia Crédito: Fabrício Christ

Uma empregada doméstica, identificada como Railane Correia Sales, de 33 anos, foi presa em flagrante, na tarde de terça-feira (14), suspeita de furtar joias e dinheiro de uma cliente em um apartamento no bairro Mata da Praia, em Vitória . Diarista no local, ela confessou o crime após os próprios moradores montarem uma “armadilha” depois de desconfiarem dos furtos.

De acordo com a Polícia Civil , as vítimas relataram que a colaboradora esteve na residêncoa no dia 10 de abril para realização de serviço de limpeza. Após sua saída, foi constatado o desaparecimento de diversas joias pertencentes à família. Posteriormente, a mesma prestadora entrou em contato para agendar novo serviço no imóvel, desta vez para passar roupas.

Diante da suspeita, as vítimas concordaram com o retorno, planejando uma ação para verificação de eventual conduta ilícita.

“Antes da chegada da colaboradora, foi deixada, de forma proposital, uma bolsa contendo valores em dinheiro no interior da residência. Após determinado período, ao conferirem o conteúdo, as vítimas identificaram a subtração de parte das quantias. Diante dos fatos, a equipe policial deslocou-se até o endereço, onde a suspeita foi questionada acerca do ocorrido. Na presença de testemunhas, a mesma confessou a subtração dos valores, restituindo-os imediatamente”, disse o titular do 4º Distrito Policial de Vitória, delegado Guilherme Sodré.

Ao ser questionada sobre o desaparecimento anterior das joias, Railane informou tê-las vendido a um estabelecimento comercial do ramo de compra de ouro, localizado no município de Cariacica. A equipe policial dirigiu-se ao local indicado, realizando contato telefônico com o responsável, que alegou impossibilidade de comparecimento imediato, solicitando retorno em data posterior.