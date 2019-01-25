O corpo da vítima foi encontrado com lesões elétricas e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

Uma situação desesperadora precisou de reação rápida de um policial militar para salvar a vida de um homem, na noite desta quinta-feira (24), em São Mateus , região Norte do Estado. Uma guarnição atendia uma ocorrência onde um jovem de 28 anos morreu quando um homem se aproximou do cadáver, pisou em um cabo de energia e foi eletrocutado. Com um pedaço de madeira, um militar tirou a vítima da corrente elétrica.

Segundo a PM, uma guarnição se deslocou para o local onde estava o jovem morto. Quando os policiais colhiam informações para descobrir a causa da morte, um homem se aproximou do corpo. Foi quando ele acabou eletrocutado ao encostar no cabo de energia. Para salvar a vítima, o policial agiu rápido: usou um pedaço de madeira para soltar a vítima da corrente elétrica e ainda prestou os primeiros socorros, fazendo massagem cardíaca.

Quando o homem sofreu a descarga elétrica, os militares entenderam que o outro jovem morreu eletrocutado. A área foi isolada e foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Engelmig, empresa responsável pela distribuição de energia na região. O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares pelos bombeiros e uma equipe da concessionária realizou os procedimentos para bloquear a corrente de energia do cabo. Ainda não se sabe o motivo do cabo estar solto.

Your browser does not support the audio element. Em ocorrência de morte, homem é eletrocutado e salvo por PM

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. “O corpo da vítima foi encontrado com lesões elétricas e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações”, destacou a PC em nota.