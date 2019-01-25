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Em São Mateus

Em ocorrência de morte, homem é eletrocutado e salvo por PM

Policiais estavam no local onde havia o corpo de um jovem quando um homem se aproximou do cadáver, encostou em um cabo de energia e foi eletrocutado. Militar agiu rápido, usou um pedaço de madeira para soltar a vítima da corrente elétrica e prestou os primeiros socorros

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 15:44

Publicado em 

25 jan 2019 às 15:44
O corpo da vítima foi encontrado com lesões elétricas e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves
Uma situação desesperadora precisou de reação rápida de um policial militar para salvar a vida de um homem, na noite desta quinta-feira (24), em São Mateus, região Norte do Estado. Uma guarnição atendia uma ocorrência onde um jovem de 28 anos morreu quando um homem se aproximou do cadáver, pisou em um cabo de energia e foi eletrocutado. Com um pedaço de madeira, um militar tirou a vítima da corrente elétrica.
Segundo a PM, uma guarnição se deslocou para o local onde estava o jovem morto. Quando os policiais colhiam informações para descobrir a causa da morte, um homem se aproximou do corpo. Foi quando ele acabou eletrocutado ao encostar no cabo de energia. Para salvar a vítima, o policial agiu rápido: usou um pedaço de madeira para soltar a vítima da corrente elétrica e ainda prestou os primeiros socorros, fazendo massagem cardíaca.
Quando o homem sofreu a descarga elétrica, os militares entenderam que o outro jovem morreu eletrocutado. A área foi isolada e foram acionados o Corpo de Bombeiros e a Engelmig, empresa responsável pela distribuição de energia na região. O homem foi encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares pelos bombeiros e uma equipe da concessionária realizou os procedimentos para bloquear a corrente de energia do cabo. Ainda não se sabe o motivo do cabo estar solto.
Em ocorrência de morte, homem é eletrocutado e salvo por PM
A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. “O corpo da vítima foi encontrado com lesões elétricas e foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. Outras informações ainda não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações”, destacou a PC em nota.
Procurada, a EDP, concessionária de distribuição de energia, afirmou que lamenta o acidente ocorrido na zona rural de São Mateus e esclarece que realizará as apurações técnicas necessárias para identificar as causas da ocorrência.

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