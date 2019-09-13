Em CPI, professor nega ter matado cachorro a tiros em São Mateus

Professor universitário depõe na CPI dos Maus-Tratos Aos Animais, em São Mateus Crédito: Nicolle Expósito

ter matado um cachorro a tiros no bairro Lagoa dos Cisnes, em São Mateus, Região Norte do Estado, em 22 de agosto. Ele falou sobre o crime na tarde desta quinta-feira (12), durante uma sessão da CPI dos Maus-Tratos Aos Animais, na Câmara de Vereadores do município. O professor universitário Wellington Gonçalves negouno bairro Lagoa dos Cisnes, em, Regiãodo Estado, em 22 de agosto. Ele falou sobre o crime na tarde desta quinta-feira (12), durante uma sessão da CPI dos Maus-Tratos Aos Animais, na Câmara de Vereadores do município.

foi indiciado por maus-tratos e dano pela Polícia Civil na terça-feira (10). O inquérito foi concluído e encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no mesmo dia. Wellingtone dano pela Polícia Civil na terça-feira (10). O inquérito foi concluído e encaminhado para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) no mesmo dia.

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DEPOIMENTO

Em seu depoimento à comissão, ele alegou que foi buscar sua filha a pé na escola no dia e horário que aconteceu o crime. Além disso, afirmou não ter certeza se pertence a ele o carro que aparece nas imagens de câmeras de segurança, seguindo o animal.

O vídeo mostra o cachorro andando pela rua, quando passa a ser perseguido por um veículo igual ao do professor. Momentos depois, o animal é morto com um tiro, disparado pelo condutor do automóvel. A CPI chegou a exibir um vídeo mostrando o trajeto do carro usado pelo autor do crime, desde a saída de casa até o momento que atira no cachorro. Imagens da necropsia do animal também foram mostradas.

ARMA DE FOGO

apreendidas pela Polícia Civil no quintal da residência do suspeito, com marcas de tiros iguais ao do removido do crânio do cachorro. No local, os policiais ainda encontraram diversos alvos de tiros de chumbinho, mas a arma usada no crime não foi localizada. Durante seu depoimento à comissão, o professor ainda negou possuir arma de fogo e pressão. No entanto, foram apresentadas fotos de placas, com marcas de tiros iguais ao do removido do crânio do cachorro. No local, os policiais ainda encontraram diversos alvos de tiros de chumbinho, mas a arma usada no crime não foi localizada.