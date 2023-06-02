Dupla tenta emitir RG com documentos falsos, mas acaba presa em Venda Nova

Emissão de carteira de identidade: falsidade ideológica por uso de documentos falsos Crédito: PC | Reprodução

Dois homens, de 47 e 45 anos, foram presos na última terça-feira (30), em Venda Nova do Imigrante , na região Serrana do Estado, após darem entrada na Carteira de Identidade (RG) usando documentos falsos. A prisão aconteceu quando os suspeitos foram ao Posto de Identificação retirar a documentação.

De acordo com a Polícia Civil , no dia 25 de abril, um homem que se apresentou como "Rodrigo" entrou em contato por telefone com o Posto de Identificação de Venda Nova Imigrante. O suspeito queria buscar informações em nome de um senhor com quem trabalhava, mas que, de acordo com ele, estava doente e não tinha documentos. Por isso, precisaria dar entrada no RG para poder fazer o CPF desse "colega de trabalho".

Dois dias depois, em 27 de abril, outro homem, que se apresentou como "Geovane", compareceu no Posto de Identificação. Ele entregou alguns documentos, como certidão de nascimento, comprovante de residência em nome de um amigo e uma foto 3x4.

Porém, assim que a Perícia Criminal se deparou com os documentos, a certidão de nascimento chamou a atenção, já que, ao mesmo tempo em que parecia velha e amarelada, estava com plastificação recente. Juntamente com isso, o comportamento estranho e agitado do suspeito fez com que o Departamento de Identificação fosse comunicado, para que o processo fosse analisado com mais cautela.

Durante análise, o departamento verificou que as impressões digitais coletadas pelo homem que se apresentou como “Geovane”, na verdade se referiam a outro cidadão, a verdadeira identidade dele. Toda a fraude foi revelada pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), que alertou os policiais.

Com base nas informações e nos documentos colhidos, foi possível localizar cerca de R$ 100 mil em cheques diversos e R$ 10 mil em moeda corrente.