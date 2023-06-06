Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES 010

Dupla rouba carro de aplicativo e capota durante perseguição na Serra

Após acidente, os dois assaltantes saíram do carro, um pela parte do vidro traseiro e outro se arrastando, e foram detidos por policiais militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2023 às 12:24

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 12:24

Um vídeo flagrou o momento em que um carro conduzido por dois assaltantes, sendo um deles menor de idade, seguiu em alta velocidade, bateu em um muro e capotou durante uma perseguição na rodovia ES 010, em Jacaraípe, na Serra. O flagrante impressionante ocorreu na madrugada de segunda-feira (5), na região conhecida como Curva da Baleia.
As imagens mostram os dois suspeitos saindo do carro pela parte do vidro traseiro, um deles com as mãos levantadas, enquanto policiais se aproximam. O outro assaltante saiu se arrastando.
De acordo com a Polícia Militar, o carro envolvido no acidente foi roubado de um motorista de aplicativo em Vitória.
Os suspeitos de 16 e 18 anos pediram a corrida por meio de um aplicativo e, assim que entraram no veículo, renderam o motorista. A vítima foi abandonada em Nova Almeida, também na Serra.
Policiais militares foram acionados e iniciaram uma perseguição pela rodovia ES-010. Com o apoio de outras equipes, um cerco foi montado na região da Curva da Baleia, em Jacaraípe.
Assim que viram os policiais, os assaltantes perderam o controle da direção e bateram em um muro. No carro foi encontrado um revólver calibre 32 com munição e dois celulares. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra após receberem atendimento médico.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 16 anos foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O outro assaltante, de 18 anos, foi autuado em flagrante por roubo e corrupção de menor e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
*Com informações do g1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Assalto Bairro Jacaraípe Polícia Civil Serra Roubo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto Moraes, Milena , Juliana Amaral, Bia Schwartz
Artista Milena Almeida apresenta exposição “Coração é Território” no Sesi
Imagem de destaque
É gripe ou alergia? Entenda as diferenças dos sintomas
Imagem de destaque
A ciência por trás das modas bizarras de tratamentos de pele, de sêmen de salmão a cocô de passarinho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados