Dupla rouba carro de aplicativo e capota durante perseguição na Serra

Um vídeo flagrou o momento em que um carro conduzido por dois assaltantes, sendo um deles menor de idade, seguiu em alta velocidade, bateu em um muro e capotou durante uma perseguição na rodovia ES 010, em Jacaraípe, na Serra. O flagrante impressionante ocorreu na madrugada de segunda-feira (5), na região conhecida como Curva da Baleia.

As imagens mostram os dois suspeitos saindo do carro pela parte do vidro traseiro, um deles com as mãos levantadas, enquanto policiais se aproximam. O outro assaltante saiu se arrastando.

De acordo com a Polícia Militar, o carro envolvido no acidente foi roubado de um motorista de aplicativo em Vitória.

Os suspeitos de 16 e 18 anos pediram a corrida por meio de um aplicativo e, assim que entraram no veículo, renderam o motorista. A vítima foi abandonada em Nova Almeida, também na Serra.

Policiais militares foram acionados e iniciaram uma perseguição pela rodovia ES-010. Com o apoio de outras equipes, um cerco foi montado na região da Curva da Baleia, em Jacaraípe.

Assim que viram os policiais, os assaltantes perderam o controle da direção e bateram em um muro. No carro foi encontrado um revólver calibre 32 com munição e dois celulares. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra após receberem atendimento médico.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 16 anos foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O outro assaltante, de 18 anos, foi autuado em flagrante por roubo e corrupção de menor e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).