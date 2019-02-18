Dupla é procurada por furtar R$ 40 mil em joias na Praia do Canto

Polícia pede a colaboração da população para a identificação dos criminosos Crédito: Divulgação

Dois suspeitos de furtarem R$ 40 mil em joias de um apartamento na Praia do Canto, em Vitória , tiveram as imagens divulgadas pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP). A ação da dupla aconteceu no dia 31 de janeiro.

Os vídeos mostram os suspeitos entrando no edifício, em seguida no elevador e, por fim, a dupla já na rua carregando uma mala vermelha com os objetos. No dia do fato, os suspeitos chegaram ao edifício por volta das 16 horas.

O delegado Fabiano Rosa, responsável pelo caso, informou que os suspeitos entraram pelo portão principal do imóvel. "Eles chegaram na portaria, não se identificaram, entraram e tiveram acesso ao elevador. Foram ao apartamento da vítima. Como a porta estava encostada, eles foram ao quarto da vítima e fugiram levando o cofre com joias, como relógio, anel, brinco e cordão", disse.

Para sair, a dupla também usou o portão principal. "Já prestaram depoimento a vítima, o porteiro e o síndico do prédio", informou o delegado.





A polícia pede a colaboração da população para a identificação dos criminosos. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br , o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.



