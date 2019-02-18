Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em apartamento

Dupla é procurada por furtar R$ 40 mil em joias na Praia do Canto

Caso aconteceu no dia 31 de janeiro. Veja as imagens

Publicado em 

18 fev 2019 às 15:29

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 15:29

Polícia pede a colaboração da população para a identificação dos criminosos Crédito: Divulgação
Dois suspeitos de furtarem R$ 40 mil em joias de um apartamento na Praia do Canto, em Vitória, tiveram as imagens divulgadas pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP). A ação da dupla aconteceu no dia 31 de janeiro.
Os vídeos mostram os suspeitos entrando no edifício, em seguida no elevador e, por fim, a dupla já na rua carregando uma mala vermelha com os objetos. No dia do fato, os suspeitos chegaram ao edifício por volta das 16 horas. 
O delegado Fabiano Rosa, responsável pelo caso, informou que os suspeitos entraram pelo portão principal do imóvel. "Eles chegaram na portaria, não se identificaram, entraram e tiveram acesso ao elevador. Foram ao apartamento da vítima. Como a porta estava encostada, eles foram ao quarto  da vítima e fugiram levando o cofre com joias, como relógio, anel, brinco e cordão", disse.
Para sair, a dupla também usou o portão principal. "Já prestaram depoimento a vítima, o porteiro e o síndico do prédio", informou o delegado. 
 
A polícia pede a colaboração da população para a identificação dos criminosos. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Praia do Canto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado
Imagem de destaque
Panqueca americana: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados