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Centro de Vitória

Dupla é detida suspeita de estelionato em agência bancária de Vitória

Um funcionário do banco percebeu a ação dos suspeitos e acionou a polícia, que estava em patrulhamento próximo ao local; eles foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 18:52

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

22 abr 2019 às 18:52
Os dois foram detidos e encaminhados a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Dois homens foram detidos suspeitos de fazer movimentações bancárias e aberturas de contas com documentos falsos por volta das 12h desta segunda-feira (22) em frente a um banco na Rua 7, no Centro de Vitória. A movimentação foi percebida por um funcionário da agência bancária, que informou aos policiais sobre a ação suspeita dos indivíduos.
Uma equipe da Polícia Militar que estava em patrulhamento próximo ao local foi abordada pelo funcionário, que relatou que um dos indivíduos já havia comparecido à agência por várias vezes e, anteriormente, indicando outras pessoas — que aparentemente também apresentaram documentos falsos.
> Nova geração de bandidos está mais violenta e exibida no Espírito Santo
Diante das informações do funcionário, os policiais abordaram os suspeitos para a verificação das verdadeiras identidades, conferidas através do banco de dados da polícia. Confrontados com os documentos apresentados no banco, as identidades não conferiram. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Vitória.
Às 20h36, a Polícia Civil informou que o conduzido de 39 anos foi autuado por tentativa de estelionato. Uma fiança foi arbitrada. Caso a fiança não seja paga, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já o outro conduzido, de 41 anos, foi autuado por tentativa de estelionato e uso de documento falso. Ele será encaminhado ao presídio. 

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