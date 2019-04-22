Dupla é detida suspeita de estelionato em agência bancária de Vitória

Dois homens foram detidos suspeitos de fazer movimentações bancárias e aberturas de contas com documentos falsos por volta das 12h desta segunda-feira (22) em frente a um banco na, no. A movimentação foi percebida por um funcionário da agência bancária, que informou aos policiais sobre a ação suspeita dos indivíduos.

Uma equipe daque estava em patrulhamento próximo ao local foi abordada pelo funcionário, que relatou que um dos indivíduos já havia comparecido à agência por várias vezes e, anteriormente, indicando outras pessoas — que aparentemente também apresentaram documentos falsos.

Diante das informações do funcionário, os policiais abordaram os suspeitos para a verificação das verdadeiras identidades, conferidas através do banco de dados da. Confrontados com os documentos apresentados no banco, as identidades não conferiram. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de

Às 20h36, a Polícia Civil informou que o conduzido de 39 anos foi autuado por tentativa de estelionato. Uma fiança foi arbitrada. Caso a fiança não seja paga, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Já o outro conduzido, de 41 anos, foi autuado por tentativa de estelionato e uso de documento falso. Ele será encaminhado ao presídio.