Dupla é detida com drogas dentro de ônibus em Montanha

180 pinos de cocaína, 400 gramas de maconha no formato tablete, um pacote com 23 gramas de cocaína, 4 frascos de loló, 50 pedras de crack e um pacote com uma mistura da mesma droga, foram apreendidos pela polícia

De acordo com informações da polícia, a dupla saiu de Vitória e foram presas durante a madrugada desta quarta-feira (22), por volta das 4h.

Segundo o Tenente André Luís de Lima Brito, a jovem e a adolescente estavam levando os entorpecentes para serem revendidos no município. Brito ressaltou ainda que as detidas integram um grupo que vinha atuando no tráfico de drogas na região, e já estavam sendo monitoradas pelos agentes da Polícia Civil. Elas foram presas e encaminhada para a Delegacia do município.