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Tráfico de drogas

Dupla é detida com drogas dentro de ônibus em Montanha

A jovem de 23 anos e uma adolescente de 17 saíram de Vitória com destino a Ponto Belo

Publicado em 

22 mai 2019 às 23:00

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 23:00

180 pinos de cocaína, 400 gramas de maconha no formato tablete, um pacote com 23 gramas de cocaína, 4 frascos de loló, 50 pedras de crack e um pacote com uma mistura da mesma droga, foram apreendidos pela polícia Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Mais de 180 pinos de cocaína, 400 gramas de maconha no formato tablete, um pacote com 23 gramas de cocaína, 4 frascos de loló, 50 pedras de crack e um pacote com uma mistura da mesma droga, foram apreendidos durante uma ação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil na cidade de Montanha, no Norte do Estado. A droga estava com uma jovem de 23 anos e uma adolescente, de 17 anos que viajavam em um ônibus intermunicipal.
De acordo com informações da polícia, a dupla saiu de Vitória e foram presas durante a madrugada desta quarta-feira (22), por volta das 4h.
Segundo o Tenente André Luís de Lima Brito, a jovem e a adolescente estavam levando os entorpecentes para serem revendidos no município. Brito ressaltou ainda que as detidas integram um grupo que vinha atuando no tráfico de drogas na região, e já estavam sendo monitoradas pelos agentes da Polícia Civil. Elas foram presas e encaminhada para a Delegacia do município.

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