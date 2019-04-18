Local onde os irmãos foram baleados em Nova Rosa da Penha II Crédito: Bernardo Coutinho

Cariacica, no final da noite desta quarta (17). O mais velho, Lucas Freitas Cipriano de Jesus, morreu no local. No corpo dele foram encontradas 16 perfurações. O mais novo, que teve 7 perfurações, foi socorrido e está internado em estado grave. Dois irmãos, de 13 e 16 anos, foram atingidos por vários tiros por uma dupla de moto no bairro Nova Rosa da Penha II, em, no final da noite desta quarta (17). O mais velho, Lucas Freitas Cipriano de Jesus, morreu no local. No corpo dele foram encontradas 16 perfurações. O mais novo, que teve 7 perfurações, foi socorrido e está internado em estado grave.

O crime aconteceu por volta das 23h30 em frente a uma igreja, onde os irmãos conversavam, na esquina próxima da unidade de saúde do bairro. Um culto havia acabado há pouco tempo e alguns fiéis ainda estava no local, em vigília, e se esconderam quando o tiroteio começou. Os disparos atingiram a porta de vidro do local, que ficou destruída, e a porta de um salão de beleza.

Segundo a polícia, Lucas já tinha sido apreendido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O irmão mais novo também já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas, no ano passado, quando foi apreendido.

Your browser does not support the audio element. Dupla de moto atira várias vezes contra irmãos em Cariacica

Apesar de novos, os irmãos não moravam mais com os pais. Eles viviam com a avó, que contou aos policiais no local da ocorrência que já não tinha mais controle sobre os jovens, e que os dois ficavam longe de casa por vários dias.

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O crime será investigado pelo).