Duas pessoas são detidas durante Baile do Mandela em Viana

Algumas substâncias entorpecentes foram encontradas dentro da caixa de som utilizada no evento, a qual também foi apreendida. A operação, deflagrada com apoio da Prefeitura de Viana, fiscalizou bares das regiões de Marcílio I e II, bem como de Nova Bethânia e Ipanema. 103 pessoas foram abordadas e dez bares foram vistoriados, sendo que três receberam notificação por irregularidade.