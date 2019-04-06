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Drogas na caixa de som

Duas pessoas são detidas durante Baile do Mandela em Viana

Ação da Polícia Militar e da Prefeitura interrompeu baile na madrugada deste sábado (6)

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 14:02

Publicado em 

06 abr 2019 às 14:02
Operação fecha baile do Mandela nesta sexta-feira (05) Crédito: Divulgação/PMES
Uma operação realizada pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) fechou, na noite desta sexta-feira (05), um "Baile do Mandela" que acontecia no bairro Marcílio de Noronha II, no município de Viana. No local, duas pessoas foram detidas em flagrante por posse e uso de drogas.  
> "Passam vendendo droga no guarda-chuva", diz frequentadora do Mandela
Algumas substâncias entorpecentes foram encontradas dentro da caixa de som utilizada no evento, a qual também foi apreendida. A operação, deflagrada com apoio da Prefeitura de Viana, fiscalizou bares das regiões de Marcílio I e II, bem como de Nova Bethânia e Ipanema. 103 pessoas foram abordadas e dez bares foram vistoriados, sendo que três receberam notificação por irregularidade.
Duas pessoas são detidas durante Baile do Mandela em Viana
As equipes da Prefeitura verificaram se os estabelecimentos contam com documentação em dia. Em caso de irregularidades, há a possibilidade de notificação, multa e até encerramento das atividades. Os bares fiscalizados tiveram como base denúncias apresentadas à Ouvidoria de Viana ou por meio do Disque denúncia 181.
> Gravação de clipe com uso de armas em Vitória vira caso de polícia

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