Duas mulheres são mortas dentro de casa em Linhares

Polícia Civil de Linhares investiga o crime Crédito: Loreta Fagionato/Arquivo

Linhares no Norte do Estado. Poliana Correa Santana, de 33 anos, e Andreia Mendes, de 28 anos, foram mortas dentro de uma residência por volta das 3h da madrugada. Uma madrugada violenta foi registrada nesta segunda-feira (25), no bairro Nova Esperança, emno. Poliana Correa Santana, de 33 anos, e Andreia Mendes, de 28 anos, foram mortas dentro de uma residência por volta das 3h da madrugada.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens entraram na residência e efetuaram vários disparos contra as mulheres. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O corpo das vítimas foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares.

Após a realização da perícia, foram contabilizados 12 perfurações no corpo de Poliana e três perfurações no corpo de Andreia.

Ainda segundo testemunhas, os suspeitos de cometerem o crime estavam em um veículo “Gol quadrado” e deixaram o local logo após o duplo homicídio.

POLÍCIA CIVIL

Questionada, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.

A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.

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