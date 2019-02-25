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Duplo Homicídio

Duas mulheres são mortas dentro de casa em Linhares

Uma das vítimas foi atingida por 12 disparos de arma de fogo

Publicado em 

25 fev 2019 às 12:08

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 12:08

Polícia Civil de Linhares investiga o crime Crédito: Loreta Fagionato/Arquivo
Uma madrugada violenta foi registrada nesta segunda-feira (25), no bairro Nova Esperança, em Linhares no Norte do Estado. Poliana Correa Santana, de 33 anos, e Andreia Mendes, de 28 anos, foram mortas dentro de uma residência por volta das 3h da madrugada.
De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens entraram na residência e efetuaram vários disparos contra as mulheres. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O corpo das vítimas foi recolhido e levado para o Serviço Médico Legal de Linhares.
> Major da reserva e médico é encontrado morto em Domingos Martins
Após a realização da perícia, foram contabilizados 12 perfurações no corpo de Poliana e três perfurações no corpo de Andreia.
Ainda segundo testemunhas, os suspeitos de cometerem o crime estavam em um veículo “Gol quadrado” e deixaram o local logo após o duplo homicídio.
POLÍCIA CIVIL
Questionada, a Polícia Civil disse que até o momento nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar o andamento das investigações.
A Polícia conta com a colaboração da população e qualquer contribuição pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
Duas mulheres são mortas dentro de casa em Linhares
 

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