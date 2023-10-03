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Tráfico de drogas

Duas mulheres são detidas com mais de 100 pedras de crack em Alegre

Abordagem aconteceu durante patrulhamento no bairro Guerosene, na tarde de segunda-feira (2); suspeitas, de 19 e 53 anos, foram conduzidas à Delegacia Regional do município
Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 

03 out 2023 às 10:14

Publicado em 03 de Outubro de 2023 às 10:14

Drogas e dinheiro são apreendidos com duas mulheres em Alegre
Drogas e dinheiro são apreendidos com duas mulheres em Alegre Crédito: Divulgação | PM
Duas mulheres, de 19 e 53 anos, foram detidas em flagrante com 120 pedras de crack na tarde de segunda-feira (2), em Alegre, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento no bairro Guerosene, quando viram um homem comprando drogas em um local conhecido como ponto de tráfico.
Diante do flagrante, os militares localizaram as autoras com porções de crack, além de uma quantia de R$ 134. A Polícia Militar disse que foi realizada a abordagem e as drogas foram apreendidas. As duas mulheres foram detidas e conduzidas à 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde foram autuadas pela Polícia Civil por tráfico de drogas, e encaminhadas ao sistema prisional.
Isabelle Oliveira é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do EDITORA WANESSA SCARDUA.

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