Drones e câmeras usadas pelo tráfico para monitorar polícia são apreendidos no ES

Câmeras e drones utilizados para monitorar a ação da polícia em bairros de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, foram apreendidos na última segunda-feira (29), em uma operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar. Os equipamentos eram colocados em casas de moradores nas entradas dos bairros em apoio ao tráfico local.
Segundo a PC, a ação foi realizada para dar cumprimento aos mandados de prisão e apreensão, expedidos pelo Juízo de Nova Venécia, nas residências que têm utilizado a tecnologia de monitoramento.
Em uma das buscas realizadas, na casa de uma mulher de 53 localizada no bairro São Francisco, foram apreendidos dois drones, dois controles remotos e duas câmeras de videomonitoramento, um cartão de memória e um aparelho celular.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Nova Venécia, delegado Douglas Trevizane Sperandio, os criminosos têm utilizado a tecnologia e equipamentos modernos para cometer os crimes, por isso a Polícia Civil também tem contado com meios tecnológicos para desvendá-los.