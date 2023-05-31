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Tecnologia no crime

Drones e câmeras usadas pelo tráfico para monitorar polícia são apreendidos no ES

Os equipamentos eram colocados em casas de moradores nas entradas dos bairros de Nova Venécia em apoio ao tráfico local, para monitorar viaturas policiais
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

31 mai 2023 às 16:43

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 16:43

Operação em Nova Venécia apreende drones e câmeras usadas por moradores para monitorar ação da polícia
Operação em Nova Venécia apreende drones e câmeras usadas por moradores para monitorar ação da polícia Crédito: Policia Civil | Divulgação
Câmeras e drones utilizados para monitorar a ação da polícia em bairros de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, foram apreendidos na última segunda-feira (29), em uma operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar. Os equipamentos eram colocados em casas de moradores nas entradas dos bairros em apoio ao tráfico local.
Segundo a PC, a ação foi realizada para dar cumprimento aos mandados de prisão e apreensão, expedidos pelo Juízo de Nova Venécia, nas residências que têm utilizado a tecnologia de monitoramento.
Em uma das buscas realizadas, na casa de uma mulher de 53 localizada no bairro São Francisco, foram apreendidos dois drones, dois controles remotos e duas câmeras de videomonitoramento, um cartão de memória e um aparelho celular.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Nova Venécia, delegado Douglas Trevizane Sperandio, os criminosos têm utilizado a tecnologia e equipamentos modernos para cometer os crimes, por isso a Polícia Civil também tem contado com meios tecnológicos para desvendá-los.

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