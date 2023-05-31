Drones e câmeras usadas pelo tráfico para monitorar polícia são apreendidos no ES

Operação em Nova Venécia apreende drones e câmeras usadas por moradores para monitorar ação da polícia Crédito: Policia Civil | Divulgação

Segundo a PC, a ação foi realizada para dar cumprimento aos mandados de prisão e apreensão, expedidos pelo Juízo de Nova Venécia, nas residências que têm utilizado a tecnologia de monitoramento.

Em uma das buscas realizadas, na casa de uma mulher de 53 localizada no bairro São Francisco, foram apreendidos dois drones, dois controles remotos e duas câmeras de videomonitoramento, um cartão de memória e um aparelho celular.