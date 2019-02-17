Drogas e máquinas caça-níqueis apreendidos após operação em Vila Velha

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as máquinas caça-níquéis foram apreendidas na madrugada deste domingo (17), no. O dono do estabelecimento foi detido e levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Na mesma noite, militares da Força Tática dativeram que lançar bomba de gás lacrimogênio para dispersar um grupo de pessoas que se aglomerou no ponto final da Glória para uma festa clandestina, após o término de um bloco de carnaval.