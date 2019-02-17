Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Mandela

Drogas e máquinas caça-níqueis apreendidos após operação em Vila Velha

A Operação Mandela foi realizada neste final de semana, em bairros de Vila Velha; além das apreensões, três estabelecimentos foram interditados

Publicado em 

17 fev 2019 às 19:11

Publicado em 17 de Fevereiro de 2019 às 19:11

Operação Mandela em Vila Velha Crédito: Felix Cunha Falcão | Semcom - PMVV
A Operação Mandela, realizada neste final de semana, resultou na apreensão de drogas, máquinas caça-níquéis e a interdição de um bar, localizado no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. Outros dois estabelecimentos também foram notificados pela fiscalização da prefeitura do município, entre eles, um cerimonial.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, as máquinas caça-níquéis foram apreendidas na madrugada deste domingo (17), no Bairro Glória. O dono do estabelecimento foi detido e levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Na mesma noite, militares da Força Tática da Policia Militar tiveram que lançar bomba de gás lacrimogênio para dispersar um grupo de pessoas que se aglomerou no ponto final da Glória para uma festa clandestina, após o término de um bloco de carnaval.
Durante a operação realizada também na madrugada do sábado (16), os fiscais de Vigilância Sanitária interditaram um bar, no bairro Dom João Batista, por causa da situação precária do estabelecimento. O local foi notificado para regularizar os alvarás de funcionamento e ambiental. Outro bar no mesmo bairro e um cerimonial em Vale Encantado também foram notificados a regularizarem as licenças para o funcionamento.
Após abordagens a suspeitos, agentes da Guarda Municipal encontraram 21 pinos de cocaína em um terreno baldio em Dom João Batista. A droga foi apreendida.
FOTOS
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados