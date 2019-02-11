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Sul do ES

Droga é encontrada escondida dentro de cafezal em Muniz Freire

O proprietário da droga já está sendo identificado e a Polícia Civil irá representar pela sua prisão

Publicado em 

11 fev 2019 às 14:24

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 14:24

A droga estava dentro de uma sacola escondida no meio de uma plantação de café Crédito: Divulgação - Polícia Civil
Uma grande quantidade de drogas foi apreendida dentro de um cafezal de Muniz Freire após denúncias. O proprietário dos entorpecentes não foi localizado, mas já foi identificado pela polícia.
De acordo com a Polícia Civil, a apreensão ocorreu após uma investigação do Serviço de Inteligência que identificou os responsáveis pelo tráfico de entorpecentes na região. A apreensão deste domingo ocorreu após denúncias de que havia droga escondida no meio de uma plantação de cafés próximo à entrada da cidade.
Ao chegar no local indicado foram encontradas 150 buchas de maconha e de 100 pedras de crack. 
 

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