Droga é encontrada escondida dentro de cafezal em Muniz Freire

A droga estava dentro de uma sacola escondida no meio de uma plantação de café

De acordo com a Polícia Civil, a apreensão ocorreu após uma investigação do Serviço de Inteligência que identificou os responsáveis pelo tráfico de entorpecentes na região. A apreensão deste domingo ocorreu após denúncias de que havia droga escondida no meio de uma plantação de cafés próximo à entrada da cidade.