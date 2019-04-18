Droga, armas, munições e dinheiro são apreendidos no Litoral Sul

Droga, armas, munições e dinheiro apreendidos em Marataízes Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 29 anos foi preso com uma grande quantidade de droga, arma, munição e dinheiro durante uma operação policial na noite desta quarta-feira (17) em Marataízes , no Litoral Sul. Um adolescente de 17 anos, que trabalhava para o acusado, também foi apreendido com uma quantidade menor de entorpecente.

De acordo com a Polícia Civil, a ação aconteceu por volta das 18h para cumprimento de mandado de busca e apreensão. O delegado Edson Lopes Júnior explicou que a operação foi conjunta. “Foi um trabalho em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil após levantamentos, a Guarda Municipal também participou. Foi detido Jeanderson Falco Bastos de 29 anos, que é considerado o gerente de tráfico na região”, contou.

Com Jeanderson foram apreendidos cinco quilos de maconha, um revólver 38 com numeração raspada, 14 munições e R$ 7.796,45 provenientes do tráfico. Já o adolescente foi apreendido no bairro Campo Acima, em Itapemirim. Ele vai responder em liberdade, mas as investigações seguem.

Jeanderson foi autuado em flagrante por tráfico e posse ilegal de arma de fogo e levado para o Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

MAIS APREENSÕES

Outras duas pessoas foram presas durante uma operação integrada entre as polícias Militar e Civil em Anchieta, no Litoral Sul.

Na operação, que contou ainda com a cadela Kênia, da Força Tática, foram apreendidos um revólver calibre 32, 32 buchas de maconha, R$ 191.00, um dólar, cinco munições, oito aparelhos celulares e um TV.

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