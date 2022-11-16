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Violência

Dono de bar é baleado no peito por causa de ciúmes em Cariacica

Comerciante afirma que crime foi cometido pelo ex-namorado de sua mulher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2022 às 12:35

Publicado em 16 de Novembro de 2022 às 12:35

Dono de bar foi baleado no peito em Cariacica
Dono de bar foi baleado no peito em Cariacica Crédito: Oliveira Alves
Um comerciante de 65 anos, dono de um bar, foi baleado no peito, na madrugada desta quarta-feira (16), no próprio estabelecimento, em Oriente, Cariacica, na Grande Vitória. O homem disse a Polícia Militar que o suspeito do crime é o ex-namorado da sua mulher.
De acordo com o boletim da PM, o crime foi no Morro da Cocada e a vítima foi encontrada ferida e ainda consciente pelos policiais.
O comerciante disse aos militares que o suspeito cometeu o crime por ciúmes.
O comerciante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até a última atualização desta reportagem, ninguém tinha sido preso.
Não há informações sobre o estado de saúde do comerciante baleado.
Com informações do G1ES

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