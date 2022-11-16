Dono de bar é baleado no peito por causa de ciúmes em Cariacica

Dono de bar foi baleado no peito em Cariacica Crédito: Oliveira Alves

Um comerciante de 65 anos, dono de um bar, foi baleado no peito, na madrugada desta quarta-feira (16), no próprio estabelecimento, em Oriente, Cariacica, na Grande Vitória. O homem disse a Polícia Militar que o suspeito do crime é o ex-namorado da sua mulher.

De acordo com o boletim da PM, o crime foi no Morro da Cocada e a vítima foi encontrada ferida e ainda consciente pelos policiais.

O comerciante disse aos militares que o suspeito cometeu o crime por ciúmes.

O comerciante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até a última atualização desta reportagem, ninguém tinha sido preso.

Não há informações sobre o estado de saúde do comerciante baleado.