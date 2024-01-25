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Agressividade

Dona de casa é derrubada em assalto e vai parar no hospital em Vila Velha

Vítima foi derrubada na calçada quando assaltante puxou a bolsa dela com agressividade; mulher torceu o tornozelo, o joelho e o pulso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2024 às 13:20

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 13:20

Uma dona de casa de 56 anos ficou ferida após ser derrubada durante um assalto no meio da rua no bairro Glória, em Vila Velha, na última quarta-feira (24). Ela torceu o tornozelo, o joelho e o pulso, e precisou ir para o hospital. O suspeito do crime foi preso. 
Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a dona de casa foi até a Glória pegar remédios em uma farmácia, mas, no caminho, acabou abordada pelo suspeito, identificado como João Rodrigues Franco, de 37 anos. Ele foi agressivo e já chegou puxando a bolsa da dona de casa. Neste momento, ela foi derrubada na calçada. 
"Ele só gritava: 'Solta, solta, solta'. Na hora que eu olhei, vi que ele estava com a tesoura aberta como se fosse uma navalha. Se ele tivesse me furado ali, ia ser fatal"
X. - Dona de casa assaltada
Depois de pegar a bolsa, João tentou fugir, mas foi alcançado por um segurança que trabalha na Glória. A Guarda Municipal chegou em seguida e levou o suspeito até a delegacia, onde ele foi autuado por tentativa de roubo e levado para o presídio. 
A dona de casa precisou ir para o hospital. Ela recebeu alta e, nesta quinta-feira, já voltou para casa; mas as dores continuam. "Eu achei que ia morrer. Estou toda inchada, o tornozelo, perna, braço. Estou muito abalada, com muito medo. Entrei em crise de choro no hospital, os médicos ficaram até preocupados", desabafou.
Dona de casa ficou com inchaço pelo corpo após assalto em Vila Velha
Dona de casa ficou com inchaço pelo corpo após assalto em Vila Velha Crédito: Oliveira Alves

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