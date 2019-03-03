Maconha e cocaína

Dois homens são presos com 6 kg de drogas em Linhares

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 4 kg de maconha e 2 kg de cocaína pura

Publicado em 03 de Março de 2019 às 13:44

Publicado em 

03 mar 2019 às 13:44
4 kg de maconha e 2 kg de cocaína pura estavam escondidas em uma bolsa Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a apreender uma grande quantidade de drogas em Linhares, no Norte do Estado. Dois homens foram presos, além de 4 kg de maconha e 2 kg de cocaína pura que estavam em uma bolsa.
A polícia recebeu a informação de que a droga estaria escondida em uma borracharia localizada no bairro Shell. Diante dos fatos, os militares foram até o endereço do proprietário do estabelecimento e ele confirmou que uma pessoa deixou uma bolsa no local afirmando que retornaria para buscá-la dentro de alguns instantes.
O suspeito foi levado pela polícia até a borracharia onde a bolsa com 7 tabletes e 1 pedaço de maconha somando 4 kg e 2 pacotes de cocaína pura totalizando 2 kg foram encontrados. Após o flagrante, o suspeito ainda levou a polícia até a casa de um outro rapaz apontado como o dono da bolsa. Na residência, o segundo suspeito foi detido. Os dois foram presos e encaminhados para o Departamento de Polícia Judiciária de Linhares (DPJ).
 

