Dois homens são baleados em frente a bar em Pinheiros

Dois homens foram baleados em frente a um bar localizado no bairro Domiciano, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na noite da última terça-feira (26). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram do local logo após o crime em um carro roubado, que foi localizado e recuperado ainda na madrugada desta quarta-feira (27) pelos policiais.

Os dois homens atingidos pelos disparos foram socorridos para um hospital da região e não há informações sobre o estado de saúde deles. Nenhum suspeito foi detido até o momento.