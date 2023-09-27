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Crime

Dois homens são baleados em frente a bar em Pinheiros

Caso ocorreu no bairro Domiciano, na noite de terça-feira (26); segundo relatos à PM, suspeitos fugiram em carro roubado e não foram localizados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2023 às 10:25

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 10:25

Dois homens foram baleados em frente a um bar localizado no bairro Domiciano, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, na noite da última terça-feira (26). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos fugiram do local logo após o crime em um carro roubado, que foi localizado e recuperado ainda na madrugada desta quarta-feira (27) pelos policiais.
Os dois homens atingidos pelos disparos foram socorridos para um hospital da região e não há informações sobre o estado de saúde deles. Nenhum suspeito foi detido até o momento. 
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Pinheiros. "A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", comunicou a corporação, em nota. 

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