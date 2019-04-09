Distraído, bandido fornece o próprio CPF antes assaltar farmácia no ES

Um bandido forneceu o próprio CPF antes de assaltar uma farmácia na manhã desta terça-feira (09), na Mata da Praia, em Vitória. O roubo aconteceu por volta das 7h30. O criminoso ainda não foi localizado.
A farmácia havia acabado de abrir quando o ladrão chegou de bicicleta, entrou e foi até o balcão, onde pediu um medicamento. A atendente perguntou se o rapaz tinha cadastro na farmácia, momento em que ele forneceu o próprio CPF. Enquanto a mulher checava o cadastro, o ladrão deu a volta, entrou no balcão, puxou a atendente pelo braço e tirou o celular do bolso dela. A mulher e uma outra funcionária foram obrigadas a sentarem no chão, enquanto o bandido fugia de bicicleta.
CLIENTE BUSCOU AJUDA
Assim que o ladrão fugiu, uma cliente chegou no local e, ao saber o que havia acontecido, buscou ajuda em um supermercado localizado próximo da farmácia. O chefe de segurança do supermercado chegou a sair armado em busca do bandido, que não foi localizado.
A polícia militar chegou a fazer rondas pela região, mas não encontrou o suspeito. Ao checar o CPF, a polícia localizou uma ficha criminal do assaltante. Nela consta que ele já tem outras passagens pela polícia por roubo. O mesmo criminoso teria assaltado uma mulher no bairro Maria Ortiz, no último sábado (06). Até o momento, o bandido não foi encontrado. Nada foi levado da farmácia, além do celular da funcionária.
