Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queria desconto?

Distraído, bandido fornece o próprio CPF antes assaltar farmácia no ES

A farmácia havia acabado de abrir quando o ladrão chegou de bicicleta, entrou e foi até o balcão, onde pediu um medicamento. Funcionária teve o celular roubado

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 15:13

09 abr 2019 às 15:13
Um bandido forneceu o próprio CPF antes de assaltar uma farmácia na manhã desta terça-feira (09), na Mata da Praia, em Vitória. O roubo aconteceu por volta das 7h30. O criminoso ainda não foi localizado.
A farmácia havia acabado de abrir quando o ladrão chegou de bicicleta, entrou e foi até o balcão, onde pediu um medicamento. A atendente perguntou se o rapaz tinha cadastro na farmácia, momento em que ele forneceu o próprio CPF. Enquanto a mulher checava o cadastro, o ladrão deu a volta, entrou no balcão, puxou a atendente pelo braço e tirou o celular do bolso dela. A mulher e uma outra funcionária foram obrigadas a sentarem no chão, enquanto o bandido fugia de bicicleta.
CLIENTE BUSCOU AJUDA
Assim que o ladrão fugiu, uma cliente chegou no local e, ao saber o que havia acontecido, buscou ajuda em um supermercado localizado próximo da farmácia. O chefe de segurança do supermercado chegou a sair armado em busca do bandido, que não foi localizado.
A polícia militar chegou a fazer rondas pela região, mas não encontrou o suspeito. Ao checar o CPF, a polícia localizou uma ficha criminal do assaltante. Nela consta que ele já tem outras passagens pela polícia por roubo. O mesmo criminoso teria assaltado uma mulher no bairro Maria Ortiz, no último sábado (06). Até o momento, o bandido não foi encontrado. Nada foi levado da farmácia, além do celular da funcionária.
Com informações de Mayra Bandeira

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados