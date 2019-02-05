Discussão de trânsito termina em briga e batida entre veículos na Serra

Briga de trânsito foi registrada por auxiliar de serviços gerais na BR 101, na Serra Crédito: Reprodução

Uma discussão de trânsito terminou em briga corporal na BR 101, na altura do bairro Planalto de Carapina, na Serra , na manhã desta terça-feira (05). O caso aconteceu no meio da rodovia por volta de 9 horas no sentido Vitória da via.

Em um vídeo gravado por um auxiliar de contabilidade, de 18 anos, que enviou as imagens ao Gazeta Online, é possível ver o motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 e outro motorista, de um Chevrolet Vectra, discutindo e brigando no meio da rodovia. Em outro vídeo, gravado pelo mesmo motorista que testemunhou a situação, é possível ver o Vectra parado no trânsito e o condutor da S10 dando ré até bater no carro de passeio, amassando a parte dianteira. O motorista da caminhonete foge pelo canteiro central depois.

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Gazeta Online localizou o condutor do Vectra, um motorista de ônibus, de 48 anos. Ele contou que estava voltando de uma viagem de São Paulo. Ele já havia deixado o ônibus na garagem da empresa, na Serra, quando seguia para casa, em Santo Antônio, em localizou o condutor do Vectra, um motorista de ônibus, de 48 anos. Ele contou que estava voltando de uma viagem de São Paulo. Ele já havia deixado o ônibus na garagem da empresa, na Serra, quando seguia para casa, em Santo Antônio, em Vitória

O motorista contou para a reportagem do Gazeta Online que estava passando por Nova Carapina, quando o motorista da S10 estava na lateral, parado, e ele passou por ele. “Eu passei normalmente pela faixa da direita, ele estava parado, não sei se mexendo no celular”, relembrou.

O motorista da S10 então, segundo relata o dono do Vectra, começou a dar várias fechadas no trânsito. "Mudei de faixas várias vezes para evitar algum tipo de acidente. No momento em que iria mudar para a faixa da direita, o condutor da S10 entrou na minha frente , impossibilitando que eu seguisse em frente", contou.

Os dois motoristas saíram do carro e começaram a brigar logo em seguida. “É possível ver no vídeo que o carro fica atravessado. Eu fui perguntar o que ele estava fazendo e ele já saiu para me agredir”, relatou o motorista de ônibus, que em um momento tirou a camisa para não identificar a empresa em que trabalha. Algumas pessoas chegaram para separar os dois e evitar o confronto.

O trânsito estava parado por causa do congestionamento quando começou a confusão. Com outros condutores separando os dois, eles voltaram a seguir viagem, mas, segundo o motorista de ônibus, o proprietário da S10 voltou a fechar ele logo à frente e ele continuou fugindo. Em um outro momento, afirma o motorista do Vectra, o condutor da S10 fechou ele, entrou na faixa da esquerda e deu ré, até bater na frente do carro dele.

“Eu fiquei parado com uma certa distância para saber o que ele iria fazer, depois que ele passou por mim. Foi então que ele deu ré, cantando pneu, até bater na minha traseira. Ele estava com uma criança do lado dele no carona”, relatou.

Logo após o episódio, o motorista de ônibus até buscou tirar satisfação, saindo novamente do carro, mas o condutor da S10, vendo que não conseguiria avançar por causa do trânsito, subiu no canteiro central e voltou pelo sentido contrário da pista. A placa dele foi anotada.

PREJUÍZO

O motorista de ônibus conta que estava voltando de São Paulo de uma viagem quando aconteceu a confusão. Ele afirma que usa o veículo para ir trabalhar e, agora, está com o carro todo danificado.

“Está com o para-choque, o farol e dois radiadores quebrados, amassou partes do ar-condicionado, a lanterna e trincou o para-brisa. Não tenho dinheiro nem para para o guincho, que me cobrou R$ 200 para retirar o veículo. Saio de madrugada para viajar aqui de Santo Antônio e preciso do carro, senão tenho que sair muito cedo de casa”, declarou o condutor do Vectra.

Ele explicou para o Gazeta Online que os vídeos gravados por um dos motoristas que estava preso no trânsito foi repassado à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e depois vai registrar um boletim de ocorrência. “Vou entrar com um processo contra ele. Quero que pague pelo prejuízo. Tenho a placa e o telefone dele, mas não vou ligar, porque um cara desses é louco, não sei o que pode fazer comigo”, lamentou.

REGISTRO EM VÍDEO

O auxiliar de serviços gerais, de 18 anos, que fez o registro do vídeo, explicou que percebeu a confusão e resolveu fazer as imagens. “Eles começaram a brigar e o motorista da S10 partiu para cima do cara do Vectra. Logo depois que voltaram a dirigir, eu vi que o dono da caminhonete continuou fechando e voltei a gravar, até ele bater no carro de trás”, relatou.

O jovem não entende o que pode ter motivado o dono da caminhonete a causar toda aquela confusão. “Acho que o ser humano perdeu o amor no outro. Se tivesse alguém armado ali algo pior poderia ter acontecido, poderiam ter matado um ao outro. A gente até se surpreende. É muito difícil ver essas coisas logo pela manhã”, pontuou.

MOTORISTA DA S10

O motorista da S10, um torneiro mecânico de 35 anos que não quis ter o nome divulgado, informou ao Gazeta Online que quem começou a confusão foi o condutor do Chevrolet Vectra. "Houve uma fechada primeiro, em que ele quis criar uma terceira faixa de trânsito. Perguntei: 'Cara, o que adianta isso, olha o trânsito como está parado. Você vai parar aonde?', e a partir daí ele começou a me xingar e me ofender", disse.

Ele informou, ainda, que, ao visualizar o uniforme do condutor do Vectra, o informou que conhecia o dono da empresa em que ele trabalhava, e que o proprietário "jamais contrataria gente como ele". A partir disso, o torneiro mecânico informou que o homem continuou xingando e brigando, e que ele ainda teria desferido um soco enquanto o motorista ainda estava dentro da S10 com o filho de 13 anos sentado no banco do carona.

"Ele desceu do carro, me deu uma porrada e foi a partir daí que começaram a filmar. Chegou um pessoal logo em seguida, um cara falou: 'Vai embora que a gente segura ele'. Entrei no meu carro e segui. Ele queria continuar a agressão, ameaçou a 'cortar' o carro pela direita, eu vi que ele ia parar na minha frente pra me fechar".