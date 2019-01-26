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Norte do ES

Devendo pensão, homem leva tiros de namorado da ex em Sooretama

Vítima disse que teve uma discussão com a ex-esposa, minutos antes do crime, por estar devendo pensão alimentícia do filho

Publicado em 

26 jan 2019 às 19:35

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 19:35

Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Amabily Caliman
Um acerto de contas entre ex-marido e mulher, por causa da pensão alimentícia do filho, acabou em tentativa de homicídio em Sooretama, no Norte do Estado, durante a noite dessa sexta-feira (25). Após afirmar que não tinha dinheiro à ex-esposa, um homem de 25 anos identificado apenas como Deilson foi surpreendido com a visita do atual cônjuge dela, que sacou um revólver e atirou quatro vezes contra ele.
O crime aconteceu na própria casa de Deilson, localizada no centro da cidade. Três dos disparos efetuados por Jackson – vulgo “menor” – pegaram de raspão as costas e a nuca da vítima; já o outro acertou a boca. De acordo com a Polícia Militar, o acusado tomou rumo desconhecido, enquanto Deilson deu entrada no Hospital Geral de Linhares (HGL), também na região Norte.
> Mulher é ferida a machadadas após pedir a separação em São Mateus
Em depoimento à polícia, a vítima também relatou que havia sido agredido por Rafaela, sua ex-mulher, minutos antes de sofrer a tentativa de homicídio. A briga teria se iniciado pelo descontentamento dela com o não pagamento da pensão. Em seguida, ela saiu do local, tendo a própria residência como destino provável. Ainda segundo a PM, eram visíveis os arranhões na região do pescoço de Deilson.
Apesar das quatro balas de provável calibre 22 que o atingiram, Deilson apresentava um quadro de saúde estável, sem risco de morte, no momento de registro da ocorrência. Quanto ao autor dos disparos, as autoridades não souberam informar se chegou a ser devidamente identificado e detido, embora a vítima tenha afirmado que este reside no bairro Dalvo Loureiro, também em Sooretama.

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