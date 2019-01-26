Devendo pensão, homem leva tiros de namorado da ex em Sooretama

Um acerto de contas entre ex-marido e mulher, por causa da pensão alimentícia do filho, acabou em tentativa de homicídio em, no Norte do Estado, durante a noite dessa sexta-feira (25). Após afirmar que não tinha dinheiro à ex-esposa, um homem de 25 anos identificado apenas como Deilson foi surpreendido com a visita do atual cônjuge dela, que sacou um revólver e atirou quatro vezes contra ele.