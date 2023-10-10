Detento é morto em briga durante banho de sol em presídio de Viana

Um detento foi assassinado dentro da Penitenciária de Segurança Máxima 1, no Complexo de Viana, em uma briga durante o banho de sol da unidade na última segunda-feira (9). Três internos foram responsabilizados pelo crime.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) não informou como foram as agressões e nem a identidade do detento assassinado, apenas divulgou as iniciais dele: F.L.S. O homem chegou a ser socorrido para a Unidade de Saúde do Sistema Penal, localizada dentro do complexo, mas não resistiu aos ferimentos. O interno estava preso desde dezembro de 2018, por homicídio.
A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cariacica. Três internos envolvidos diretamente na briga, de 25, 29 e 35 anos, foram identificados e autuados por homicídio qualificado.
A Sejus detalhou que "todas as providências legais foram tomadas pela unidade prisional, tais como comunicar o fato à família, ao Poder Judiciário e aos demais órgãos que compõem o sistema de justiça".