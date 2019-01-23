Detento do semiaberto é morto quando saía para trabalhar em Vila Velha

Penitenciária da Glória, em Vila Velha Crédito: Gildo Loyola | Arquivo

Um detento do regime semiaberto foi assassinado perto da Casa de Custódia de Vila Velha, na Glória, em Vila Velha , quando saía para trabalhar, no início da manhã desta quarta-feira (23). Thiago Rovetta Rodrigues tinha 21 anos. Ninguém viu quando ele foi morto.

A Polícia Civil esteve no local do crime fazendo a perícia. Quem está no local fala que não viu quando Tiago foi assassinado, mas algumas pessoas contaram para os investigadores que ouviram quatro disparos.

Alguns detentos perceberam que Tiago estava morto quando saíram para trabalhar e perceberam o corpo no acesso ao presídio. O pai da namorada do detento esteve no local do crime. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), Thiago podia sair para realizar trabalho remunerado em uma empresa conveniada à Sejus, com retorno à unidade prisional ao final do expediente.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram demandadas para explicar o que pode ter acontecido, mas ainda não responderam aos questionamentos da reportagem do Gazeta Online.

(Com informações de Daniela Carla)

NOTA DA SEJUS