Desespero e pedido de justiça no sepultamento de rapaz morto no ES

Velório e sepultamento de Eric de Souza Gregório Crédito: José Renato Campos

estudante Eric de Souza Gregório, de 17 anos, assassinado enquanto dormia em Cariacica, participaram do enterro do rapaz realizado nesta sexta-feira (27), em Vila Velha. Um sepultamento marcado por desespero e pedido de justiça. Familiares e amigos do, participaram do enterro do rapaz realizado nesta sexta-feira (27), em Vila Velha.

Rosiani de Souza Gregório, 32 anos, e a mãe dela, a aposentada Rosilene Gregório, de 54 anos, tiveram de ser amparadas por parentes. “Era pra mim ter morrido. Eu quero meu filho, meu Deus!”, disse Rosiani, após cair no chão, desesperada. A mãe do menino, a auxiliar de lavanderia, 32 anos, e a mãe dela, a aposentada Rosilene Gregório, de 54 anos, tiveram de ser amparadas por parentes. “Era pra mim ter morrido. Eu quero meu filho, meu Deus!”, disse Rosiani, após cair no chão, desesperada.

O pai de Eric, o pedreiro Lucimar Casati, 39 anos, disse que ainda não prestou depoimento à Polícia Civil. “Meu filho era uma criança inocente, não devia nada, nunca fez mal a ninguém. Só quero que a polícia encontre esse cara que fez isso”, cobrou.

Tio do estudante, Nivaldo Lobato espera que a polícia prenda os envolvidos no crime. “Um cidadão que invade uma casa com cinco crianças e três adultos? Foi uma atitude covarde. Um cara desse não pode ficar impune”, enfatizou.

Velório e sepultamento de Eric de Souza Gregório Crédito: José Renato Campos

O CASO

Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram um estudante, Eric Souza Casati, 17 anos, e feriram a mãe dele, a auxiliar de lavanderia, Rosiani Souza Gregório, 32 anos, e a avó materna do rapaz - uma aposentada de 54 anos - na madrugada desta quinta-feira (26) no bairro Santa Luzia, em Cariacica.