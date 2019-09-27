Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Cariacica

Desespero e pedido de justiça no sepultamento de rapaz morto no ES

O estudante Eric de Souza Gregório, de 17 anos, foi enterrado no cemitério de Santa Inês, em Vila Velha
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 set 2019 às 12:22

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 12:22

Velório e sepultamento de Eric de Souza Gregório Crédito: José Renato Campos
Um sepultamento marcado por desespero e pedido de justiça. Familiares e amigos do estudante Eric de Souza Gregório, de 17 anos, assassinado enquanto dormia em Cariacica, participaram do enterro do rapaz realizado nesta sexta-feira (27), em Vila Velha. 
A mãe do menino, a auxiliar de lavanderia Rosiani de Souza Gregório, 32 anos, e a mãe dela, a aposentada Rosilene Gregório, de 54 anos, tiveram de ser amparadas por parentes. “Era pra mim ter morrido. Eu quero meu filho, meu Deus!”, disse Rosiani, após cair no chão, desesperada.
> Mãe de rapaz assassinado em Cariacica é levada para prestar depoimento
O pai de Eric, o pedreiro Lucimar Casati, 39 anos, disse que ainda não prestou depoimento à Polícia Civil. “Meu filho era uma criança inocente, não devia nada, nunca fez mal a ninguém. Só quero que a polícia encontre esse cara que fez isso”, cobrou.
Tio do estudante, Nivaldo Lobato espera que a polícia prenda os envolvidos no crime. “Um cidadão que invade uma casa com cinco crianças e três adultos? Foi uma atitude covarde. Um cara desse não pode ficar impune”, enfatizou.
Velório e sepultamento de Eric de Souza Gregório Crédito: José Renato Campos
O CASO
Dois homens armados com uma faca e um facão invadiram uma casa, mataram um estudante, Eric Souza Casati, 17 anos, e feriram a mãe dele, a auxiliar de lavanderia, Rosiani Souza Gregório, 32 anos, e a avó materna do rapaz - uma aposentada de 54 anos - na madrugada desta quinta-feira (26) no bairro Santa Luzia, em Cariacica.
Segundo Rosiani, um dos acusados de invadir a residência é o ex-marido dela, um mecânico de caminhão de 32 anos, que não aceitou o fim do relacionamento. Eles foram casados por quatro anos, mas estavam separados há quatro meses. Além da auxiliar de lavanderia e a mãe dela, o atual companheiro da auxiliar, um cozinheiro de 32 anos, também foi ferido pelo mecânico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados