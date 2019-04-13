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Revolta

Demora em atendimento gera confusão no PA de Alto Lage, em Cariacica

De acordo com a Prefeitura de Cariacica, por conta da grande demanda, o tempo de espera está sendo de quatro horas

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 19:16

Publicado em 

13 abr 2019 às 19:16
Mulher com bebê no colo entra no Pronto-Atendimento de Alto Lage: unidade é alvo constante de críticas Crédito: Fernando Madeira
A demora no atendimento no setor pediátrico do Pronto Atendimento de Alto Lage gerou uma confusão na unidade de saúde, na tarde deste sábado (13), em Cariacica. A Polícia Militar chegou a ser acionada e foi ao local. Segundo a prefeitura do município, por conta da grande demanda, o tempo de espera está sendo de quatro horas.
De acordo com a moradora Sueli de Almeida, de 42 anos, que estava com o neto de 7 meses, desde meio-dia no local, uma mãe ficou alterada devido à demora no atendimento, já que o pronto-atendimento estava lotado, e discutiu com uma funcionária.
Demora em atendimento gera confusão no PA de Alto Lage, em Cariacica
Ela ainda afirma que o setor pediátrico chegou a ficar fechado quando a polícia chegou na unidade, e os pacientes tiveram que ficar no lado de fora esperando o problema ser resolvido.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Acionada pela reportagem na tarde deste sábado (13), a Prefeitura de Cariacica disse que a escala de pediatras no Pronto-Atendimento do Trevo, está completa. "São quatro médicos atendendo os casos ambulatoriais e um atendendo urgência e emergência", disse a nota. 
A nota ainda dizia que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) está com um processo seletivo aberto para a contratação de mais 15 pediatras. "A Semus aguarda as inscrições desses profissionais para aumentar o número de médicos nos plantões do Pronto-Atendimento do Trevo", finalizou. 

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