A demora no atendimento no setor pediátrico do Pronto Atendimento de Alto Lage gerou uma confusão na unidade de saúde, na tarde deste sábado (13), em Cariacica. A Polícia Militar chegou a ser acionada e foi ao local. Segundo a prefeitura do município, por conta da grande demanda, o tempo de espera está sendo de quatro horas.
De acordo com a moradora Sueli de Almeida, de 42 anos, que estava com o neto de 7 meses, desde meio-dia no local, uma mãe ficou alterada devido à demora no atendimento, já que o pronto-atendimento estava lotado, e discutiu com uma funcionária.
Demora em atendimento gera confusão no PA de Alto Lage, em Cariacica
Ela ainda afirma que o setor pediátrico chegou a ficar fechado quando a polícia chegou na unidade, e os pacientes tiveram que ficar no lado de fora esperando o problema ser resolvido.
O QUE DIZ A PREFEITURA
Acionada pela reportagem na tarde deste sábado (13), a Prefeitura de Cariacica disse que a escala de pediatras no Pronto-Atendimento do Trevo, está completa. "São quatro médicos atendendo os casos ambulatoriais e um atendendo urgência e emergência", disse a nota.
A nota ainda dizia que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) está com um processo seletivo aberto para a contratação de mais 15 pediatras. "A Semus aguarda as inscrições desses profissionais para aumentar o número de médicos nos plantões do Pronto-Atendimento do Trevo", finalizou.