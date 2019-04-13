Mulher com bebê no colo entra no Pronto-Atendimento de Alto Lage: unidade é alvo constante de críticas Crédito: Fernando Madeira

Cariacica. A Polícia Militar chegou a ser acionada e foi ao local. Segundo a prefeitura do município, por conta da grande demanda, o tempo de espera está sendo de quatro horas. A demora no atendimento no setor pediátrico do Pronto Atendimento de Alto Lage gerou uma confusão na unidade de saúde, na tarde deste sábado (13), em. Achegou a ser acionada e foi ao local. Segundo a prefeitura do município, por conta da grande demanda, o tempo de espera está sendo de quatro horas.

De acordo com a moradora Sueli de Almeida, de 42 anos, que estava com o neto de 7 meses, desde meio-dia no local, uma mãe ficou alterada devido à demora no atendimento, já que o pronto-atendimento estava lotado, e discutiu com uma funcionária.

Your browser does not support the audio element. Demora em atendimento gera confusão no PA de Alto Lage, em Cariacica

Ela ainda afirma que o setor pediátrico chegou a ficar fechado quando a polícia chegou na unidade, e os pacientes tiveram que ficar no lado de fora esperando o problema ser resolvido.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Acionada pela reportagem na tarde deste sábado (13), a Prefeitura de Cariacica disse que a escala de pediatras no Pronto-Atendimento do Trevo, está completa. "São quatro médicos atendendo os casos ambulatoriais e um atendendo urgência e emergência", disse a nota.