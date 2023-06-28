Delegacia Regional de Vitória passa a funcionar na Ilha de Santa Maria

A sede da Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto, passará por reformas e ampliação a partir da próxima segunda-feira (3). Por conta disso, o expediente e o plantão passará a funcionar, provisoriamente em outro endereço, na rua Maria de Lurdes Garcia, n° 428, na Ilha de Santa Maria, antiga sede da Guarda Civil Municipal de Vitória.
A previsão é de que as obras da delegacia sejam concluídas em um ano e seis meses.
A Polícia Civil informou que o expediente já está funcionando no endereço provisório e a mudança do plantão está prevista para a próxima sexta-feira (30). Para viabilizar a transferência, nesta quinta-feira (29), o atendimento será no prédio do Plantão Especializado da Mulher (PEM), na rua Hermes Curry Carneiro, 350, também na Ilha de Santa Maria.
Boletim online
A Polícia Civil ressaltou que quem precisar de atendimento também pode recorre ao atendimento feito através da Delegacia Online (Deon). A ferramenta é um canal direto do cidadão com a PC, onde é possível fazer o Boletim de Ocorrência (BO) via internet para determinados tipos de ocorrência, exceto homicídio, estupro, sequestro, furto e roubo de veículo.
O Boletim Eletrônico de Ocorrência gerado tem o mesmo valor que o BO registrado em uma delegacia, pois é um documento oficial emitido pela Polícia Civil e assinado por um delegado de polícia. É necessário que o informante seja maior de idade e que forneça um e-mail válido de contato para efetuar o registro da ocorrência por meio da Deon.