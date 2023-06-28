Delegacia Regional de Vitória passa a funcionar na Ilha de Santa Maria

A previsão é de que as obras da delegacia sejam concluídas em um ano e seis meses.

O Boletim Eletrônico de Ocorrência gerado tem o mesmo valor que o BO registrado em uma delegacia, pois é um documento oficial emitido pela Polícia Civil e assinado por um delegado de polícia. É necessário que o informante seja maior de idade e que forneça um e-mail válido de contato para efetuar o registro da ocorrência por meio da Deon.