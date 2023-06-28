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Provisório

Delegacia Regional de Vitória passa a funcionar na Ilha de Santa Maria

Atualmente localizada no bairro Horto, a Regional da Capital mudou de endereço em razão da reforma e ampliação da sede; a previsão é de que as obras sejam concluídas em 18 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2023 às 15:53

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 15:53

Sede provisória da Delegacia Regional de Vitória
A Delegacia Regional de Vitória passou a funcionar provisoriamente na Ilha de Santa Maria Crédito: Google Maps
A sede da Delegacia Regional de Vitória, no bairro Horto, passará por reformas e ampliação a partir da próxima segunda-feira (3). Por conta disso, o expediente e o plantão passará a funcionar, provisoriamente em outro endereço, na rua Maria de Lurdes Garcia, n° 428, na Ilha de Santa Maria, antiga sede da Guarda Civil Municipal de Vitória.
A previsão é de que as obras da delegacia sejam concluídas em um ano e seis meses. 
Polícia Civil informou que o expediente já está funcionando no endereço provisório e a mudança do plantão está prevista para a próxima sexta-feira (30). Para viabilizar a transferência, nesta quinta-feira (29), o atendimento será no prédio do Plantão Especializado da Mulher (PEM), na rua Hermes Curry Carneiro, 350, também na Ilha de Santa Maria.

Boletim online

A Polícia Civil ressaltou que quem precisar de atendimento também pode recorre ao atendimento feito através da Delegacia Online (Deon). A ferramenta é um canal direto do cidadão com a PC, onde é possível fazer o Boletim de Ocorrência (BO) via internet para determinados tipos de ocorrência, exceto homicídio, estupro, sequestro, furto e roubo de veículo.
O Boletim Eletrônico de Ocorrência gerado tem o mesmo valor que o BO registrado em uma delegacia, pois é um documento oficial emitido pela Polícia Civil e assinado por um delegado de polícia. É necessário que o informante seja maior de idade e que forneça um e-mail válido de contato para efetuar o registro da ocorrência por meio da Deon.

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