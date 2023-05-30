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Coqueiral de Itaparica

De apartamento, policial vê assalto e sai para perseguir suspeito em Vila Velha

Após ver de dentro de casa quatro criminosos roubando estudantes na saída de escola, agente foi para a rua e consegui prender um dos suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2023 às 09:16

Publicado em 30 de Maio de 2023 às 09:16

Um policial penal, de 45 anos, prendeu um suspeito de roubar celulares de estudantes na noite de segunda-feira (29), no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O preso, identificado como Ywri Rosa de Freitas, estava com outros criminosos e chegou a tentar fugir de bicicleta. 
A reportagem da TV Gazeta apurou que o agente estava em um apartamento da sexta etapa quando visualizou  quatro criminosos cercando e assaltando quatro alunos que saíam de uma escola pública. Os estudantes entraram no condomínio pedindo ajuda. Por telefone, o policial disse à TV Gazeta que foram 10 vítimas dos criminosos que estavam armados. 
O policial decidiu ir atrás dos criminosos. O grupo, então, se dividiu para conseguir escapar. Um deles, um jovem de 19 anos, fugiu de bicicleta em direção à praça de Coqueiral de Itaparica.
Ainda de acordo com a reportagem da TV Gazeta, enquanto o policial penal seguia para a praça, um motorista de aplicativo passou de carro e ofereceu carona a ele. Os dois foram atrás do suspeito, que se desequilibrou e caiu da bicicleta durante a tentativa de fuga.
O suspeito acabou detido pelo agente e por moradores da região que chegaram a tentar agredi-lo, mas foram contidos pelo policial penal. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem amarrado com uma corda. 
Com o suspeito, foram recuperados três celulares. Os outros criminosos envolvidos no roubo conseguiram fugir.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante, duas vezes, por roubo. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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