De apartamento, policial vê assalto e sai para perseguir suspeito em Vila Velha

Um policial penal, de 45 anos, prendeu um suspeito de roubar celulares de estudantes na noite de segunda-feira (29), no bairro Coqueiral de Itaparica , em Vila Velha . O preso, identificado como Ywri Rosa de Freitas, estava com outros criminosos e chegou a tentar fugir de bicicleta.

A reportagem da TV Gazeta apurou que o agente estava em um apartamento da sexta etapa quando visualizou quatro criminosos cercando e assaltando quatro alunos que saíam de uma escola pública. Os estudantes entraram no condomínio pedindo ajuda. Por telefone, o policial disse à TV Gazeta que foram 10 vítimas dos criminosos que estavam armados.

O policial decidiu ir atrás dos criminosos. O grupo, então, se dividiu para conseguir escapar. Um deles, um jovem de 19 anos, fugiu de bicicleta em direção à praça de Coqueiral de Itaparica.

Ainda de acordo com a reportagem da TV Gazeta, enquanto o policial penal seguia para a praça, um motorista de aplicativo passou de carro e ofereceu carona a ele. Os dois foram atrás do suspeito, que se desequilibrou e caiu da bicicleta durante a tentativa de fuga.

O suspeito acabou detido pelo agente e por moradores da região que chegaram a tentar agredi-lo, mas foram contidos pelo policial penal. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o jovem amarrado com uma corda.

Com o suspeito, foram recuperados três celulares. Os outros criminosos envolvidos no roubo conseguiram fugir.